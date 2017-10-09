Kafeste dehşet

40 yaşındaki Anji adlı görevli, beyaz kaplanların kafesini temizlerken yavru kaplanlardan biri onu boynundan ısırdı. Bir başka kaplan yavrusu da Anji’nin üzerine atladı. Çığlıklar içinde can veren talihsiz bakıcının evli ve iki çocuk babası olduğu açıklandı.

Bir kısmı hayvanlara yem olan Anji’nin bedeni zar zor dışarı çıkarılabildi. Olay cumartesi günü yaşanırken, Anji’nin hayvanat bahçesindeki görevine 1 Ekim’de başladığı ifade edildi. Anji’nin ailesi, hayvanat bahçesi yönetiminden 7 bin 640 dolar (yaklaşık 28 bin TL) tazminat talep etti.