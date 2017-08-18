Kadir Topbaş’ın kurbanlığı 1200 kilo

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul’da, 4’ü Avrupa 3’ü Anadolu akasında olmak üzere 7 noktada toplam 244 bin metrekarelik alanı kurban kesim yeri olarak ayırdı. Kurban kesim noktaları bu yıl Eyüp Alibeyköy, Başakşehir Kayaşehir, Avcılar Yeşilment, Arnavutköy Haraççı-Ataşehir Ferhatpaşa, Pendik Kurnaköy, Sancaktepe Paşaköy'de yer alıyor. Alibeyköy Kurban Satış ve Kesim Merkezi’nde basın mensuplarıyla birlikte incelemelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, “Kesimlerde aynı noktada dini vecibelere uygun ve modern bir şekilde yapılıyor” dedi.

Kurban Bayramı’nın İslam alemine barış ile huzur getirmesini dileyen Başkan Kadir Topbaş, bu yıl 12 bin büyükbaş, 2 bin civarında da küçük baş hayvanın alıcı bekletiğini belirtti. Kurban ibadetinin hijyenik ortamlarda usulüne uygun kesilmesini sağlamak amacıyla her türlü tedbiri aldıklarını söyleyen Topbaş, kurbanlık hayvanları sevip, kesim tesisi tanıttı:

“Bu modern kesim alanlarında çevre kirliliği, hastalıklar ve kötü görüntüler ortaya çıkmadan kurban kesme ibadetinin gerçekleşebilecek. Vatandaşlarımızdan da bu vecibeyi yerine getirirken hassasiyetle davranmasını, hayvanlara iyi muamele etmesini bekliyoruz. Bir canlı varlıklar olan kurban adaklarımızın kesimlerimizi vecibelerimizi yerine getirirken, onların da bir hayat sahibi olduğunu bilmek lazım. Kurbanların aynı anda kesilmesi ortaya büyük bir sinerji çıkarıyor. 15 milyonluk bir şehirde kurban kesim noktaları oluşturmak ve insanlarımızı eski alışkanlıklarından vazgeçirmek çok kolay değil. İstanbul’un tamamına yetmiyoruz belki ama çok önemli bir noktaya geldik.”

''YAŞAM ÇOK UZUN DEĞİL''

Topbaş, 10 günlük bayram tatiline de dikkat çekip, vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını isteyerek, “Yaşam zannettiğimiz kadar çok uzun değil. Birbirimize karşı olan sevgimizi eksiltmeyelim. 80 milyonluk büyük bir aile olduğumuz unutmayalım. Huzur ve mutlulğumuzu kendi ellerimizle karartmayalım” dedi.