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    Kadın memurdan müezzine taciz suçlaması

    Fatih TURAN/TRABZON,(DHA)
    07.11.2017 - 12:38 | Son Güncelleme:

    Trabzon'da Ortahisar İlçe Müftülüğü’nde görevli kadın memur 21 yaşındaki E.A., sosyal medya hesabı üzerinden kendisine taciz içerikli mesajlar gönderdiğini öne sürdüğü kentte bir caminin müezzini A.Ö. hakkında şikayette bulundu.

    Ortahisar Müftülüğü’nde görev yapan kadın memur E.A., 31 Ekim günü Samsun’da ailesini ziyareti sırasında sosyal medya hesabından kendisine gelen mesajla şaşkınlık yaşadı.

    E.A., çiçek ve kalp karakterlerinin de yer aldığı ’Tanışalım mı, Nerede yaşıyorsunuz?’ şeklinde kendisine gönderilen mesaj hakkında araştırma yaptı. E.A. kendisine mesaj gönderen kişinin kentte bir camide müezzin olarak görev yapan A.Ö. olduğunu tespit etti. Bunun üzerine kendisine gönderilen mesaja ’Aynı kurumda çalışıyoruz. Müezzin olarak çalışıyorsunuz. Utanmıyor musunuz o resimleri atmaya’ yanıtı veren E.A., polis merkezine giderek müezzin A.Ö. hakkında şikayetçi oldu. E.A., mesaj kayıtlarını da delil olarak polise sundu.

    İlçe Müftülüğü’ne de şikayet dilekçesiveren E.A., müezzin A.Ö.’nün idari soruşturmaya tabii tutulması ve açığa alınmasını istedi.



    Kadın memurdan müezzine taciz suçlaması


    AVUKATI: AÇIĞA ALINMASI GEREKMEKTEDİR

    Konuyla ilgili açıklama yapan E.A.’nın avukatı ve aynı zamanda ağabeyi Aykut Engin Ö., kız kardeşine sosyal medya üzerinden taciz mesajları geldiğini belirterek, "Bu mesajla ilgili yapılan araştırmada bu kişinin evli çocukları olan bir müezzin olduğunu öğrendik. Yasal ve idari başvurularımızı yaptık. Toplum önünde din eğitimi adı altında böyle bir görevdeki kişinin bu şekilde karşımıza çıkması son derece üzücüdür.

    Kendisiyle görüştüm hatalı yaptığını, özür dilediğini ve pişman olduğunu söyledi. Bu kişinin açığa alınması gerekmektedir. Bu adam din görevlisi camiasını da yaralamaktadır. Yasal süreci hep birlikte göreceğiz" dedi.

    Etiketler: TRABZON , Ortahisar Müftülüğü
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