Kadın avukatı iten baro başkanına ‘maganda’ deyince mahkemelik oldu

Mersin Barosu’ndaki 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğinde söz almak isteyen Avukat Şilan Türk, Baro Başkanı Ali Er tarafından kürsüden itilerek, konuşturulmamıştı. Ordu’da yaşayan Avukat Semih Yıldız, bu görüntüleri izledikten sonra Mersin Barosu’nun Facebook hesabında yayınlanan basın bildirisinin altına, “Bu maganda evde hanımına nasıl davranıyordur, düşünmek bile istemiyorum. O hanımefendi bana vekaletname verse, ne güzel şöyle fotoğraflı” diye yorum yazdı. İletiyi fark eden Başkan Ali Er ve eşi Hatice Süreyya Er suç duyurusunda bulundu.



İfadesi alınan Yıldız, “Olayın Dünya Kadınlar Günü’nde olmasına ve bayan meslektaşımıza karşı işlenmesine tahammül edemedim. Onun için maganda dedim. Amacım; takım elbiseli ve kültürlü bir insanın bayanlara bu şekilde kaba davranmasını eleştirmekti” dedi.



Yıldız’a hakaret iddiasıyla dava açıldı. İddianamede, “Yıldız’ın sözlerinin eleştiri sınırlarını aşarak müştekilerin aile hayatına ve eşine yönelik hakaret mahiyetinde olduğu” ileri sürüldü. Mersin’de açılan davanın ilk duruşması yarın görülüyor