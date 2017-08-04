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    Kadıköy’de büyük kaza

    Cengiz ÇOBAN - Uğur AYAZSIN / İSTANBUL, (DHA) - İHA
    04 Ağustos 2017 - 15:14Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 15:33

    Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, Kadıköy istikametinde biri İETT otobüsü 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada bir kişi hafif şekilde yaralanırken, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Olay, Kadıköy evlendirme dairesi önünde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Bir otobüs kırmızı ışıkta aniden firen yaparak durdu.

    Bunun üzerine arkasında seyreden araçlar da durmayı başaramayarak birbirine girdi. Meydana gelen zincirleme kazaya otobüsle birlikte 8 araç karıştı. Kazada 2 kişi hafif yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

    Durumu gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralandığı belirlenen 2 kişiyi tedavi amaçlı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili çalışma başlattı.

    Öte yandan, kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik durma noktasına geldi. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

    Kadıköy’de büyük kaza

    Kadıköy’de büyük kaza
    Kadıköy’de büyük kaza

    Ayrıntılar geliyor...

    Etiketler: Kadıköy , kaza , İETT
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