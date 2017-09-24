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    Kablosuz kulaklık satışları patladı!

    Hürriyet Haber
    24.09.2017 - 06:45 | Son Güncelleme: 24.09.2017 - 06:45

    Apple'ın kulaklık girişini geçen seneki iPhone'dan kaldırmasının ardından kablosuz kulaklık satışları, şaşırtıcı bir yükselişe geçti!

    Apple, iPhone 7'yi duyurduğunda ve kulaklık girişini kaldırdığını söylediğinde tüketiciler, sektör uzmanları gibi çevrelerden birçok eleştiri gelmişti. Bu tanıtımın bir sene sonrasında, yeni tanıtılan iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X, yine kulaklık girişi içermiyor.

    Bu iPhone sahiplerinin müzik dinlemekten vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Hatta veriler, hızlı bir adaptasyon yaşadığımızı söylüyor. GFK araştırmacıları, geçen sene satılan Bluetooth kulaklıklarının sayısının yüzde 343 arttığını belirtiyor. Apple'ın kulaklık girişini kaldırarak büyük bir hata yaptığını düşünüyor olsanız da bu artış, oldukça büyük.

    Apple kulaklık girişini kaldırmada önemli bir rol oynasa da Motorola, HTC gibi üreticilerin de 3,5mm'lik kulaklık girişini kaldırdığını belirtmekte fayda var. Bununla birlikte Apple'ın tamamen kablosuz olarak hayal ettiği geleceğe henüz ulaşmış değiliz. Araştırmaya katılan 4.000 tüketicinin yaklaşık yarısı, bir Bluetooth kulaklığa sahip değil.

    Kablosuz ses teknolojilerinin de gelişiyle kablosuz kulaklıkların daha da çok yaygınlaştığı bir gelecek bizi bekliyor gibi görünüyor.

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    Etiketler: apple , iphone , kablosuz kulaklık
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