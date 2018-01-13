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    Juncker: Tutuklu gazeteciler olduğu sürece ilerleme yok

    Güven ÖZALP / BRÜKSEL
    13.01.2018 - 01:56 | Son Güncelleme:

    CUMHURBAŞKANI Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un geçen haftaki Paris görüşmesi sonrası Türkiye-AB ilişkilerinin yönü tartışılmaya başlandı.

    AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Bulgaristan’ın dönem başkanlığı nedeniyle bulunduğu Sofya’da, “Türkiye’de cezaevinde tutuklu gazeteciler olduğu sürece hiçbir ilerleme olmayacak” dedi. Juncker, “Türkiye bir zamanlar sahip olduğu Avrupa emellerinden büyük adımlarla uzaklaşıyor. Ne tür ilerlemeler kaydettiğini önümüzdeki aylarda göreceğiz” dedi. AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn da Alman basınına Ankara’ya atfen, “Sadece tatlı sözler yetmez. Önemli olan olgulardır ve bu olgular henüz değişmedi” ifadelerini kullandı.

    Etiketler: gazetehaberleri , juncher
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