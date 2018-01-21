Jetlerimiz Afrin'i vurdu... Türkiye tek yürek

‘Zeytin Dalı’ harekâtı Genelkurmay Başkanlığı saat 17.35’te yaptığı yazılı bir açıklamayla dünya kamuoyuna duyurdu. Açıklamada, harekâtın sadece PYD-YPG/PKK güçlerine karşı değil aynı zamanda terör örgütü DEAŞ hedeflerine yönelik olduğu da vurgulandı. Açıklamada şöyle denildi:

DEAŞ DA HEDEFTE

“Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren ‘Zeytin Dalı’ harekâtı başlatılmıştır. Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BM Güvenlik Konseyi’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir. Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.”

TSK bu açıklamadan kısa süre sonra iki ayrı açıklama daha yaparak DEAŞ hedeflerinin de vurulduğunu, harekât sonrası PKK/PYD-YPG terör örgütünün başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaya başladığını duyurdu.

Edinilen bilgiye göre Türk savaş uçakları, Hatay sınır hattında Afrin’in dağlık bölgelerinde bulunan PYD’ye ait gözlem noktaları, mevziler ve verici istasyonlarını vurdu. Hedeflerin insansız hava araçlarıyla işaretlendiği ve F-16’ların attığı lazer güdümlü bombalarla vuruldukları öğrenildi. Hava harekâtı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın Moskova ziyareti kapsamında Rusya ile varılan mutabakata uygun olarak yapıldı. Türk savaş uçakları, Suriye Hava Sahası’na kısa süreli giriş çıkışlar yaparak PYD hedeflerini bombaladı. Harekâtın başlamasından kısa süre sonra ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov, Orgeneral Hulusi Akar’ı, telefonla aradı. Akar mevkidaşlarına operasyonla ilgili bilgi verdi.

İŞGAL NİYETİ YOK

Cumhurbaşkanlığı ve hükümet kaynakları da, Türkiye’nin bölgeyi işgal etme niyeti olmadığını belirterek, “Amaç bölgede istikrarı sağlamak. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Hedef Afrin’in kontrolünün PKK’dan alınması ve ÖSO’nun orada hâkim güç haline getirilmesi” görüşünü bildirdi. TSK’nın hava harekâtından sonra ÖSO güçlerinin de Azez bölgesinden Afrine’e giriş yapmasının planlandığı öğrenildi.

idlib güneyine inildi

Harekâtta vurulan DEAŞ hedeflerinin de İdlib’in güneyinde oldukları bildirildi. Savaş uçaklarının harekâtı devam ederken karadan da sık sık Fırtına obüsleri atış yaptı.

KILIÇDAROĞLU’NA BİLGİ

Başbakan Binali Yıldırım harekâtın başlamasından 1 dakika önce Almanya’da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bildirdi. Yıldırım, CHP Genel Başkanı’nı Almanya’dan döndükten harekâtla ilgili bilgilendirecek.

TANKLAR SINIRI GEÇTİ

ZEYTİN Dalı harekâtında görev alacak tanklar, dün gece Kilis’ten Suriye’ye geçti. Çekicilere yüklü tanklar, güvenlik önlemleri arasında Öncüpınar Sınır Kapısı’na geldi. Tankları taşıyan çekiciler, güvenlik önlemleri arasında Suriye’nin Azez İlçesine geçti.

72 UÇAK BOMBALADI

AFRİN’de terör örgütü PKK/PYD hedefleri çeşitli üslere bağlı 72 uçak tarafından bombalandı. ‘Lantirn’ adı verilen gece görüş kabiliyetine sahip F-16’ların da aralarında olduğu savaş jetleri alçak uçuşlarla hedeflerine bomba yağdırdı. Uçakların attığı güdümlü bombalar arasında nüfuz edici bombalar da bulunuyor. Savaş uçaklarının havada yakıt ikmali için bir tanker uçağı ile havadan erken uyarı ve kontrol uçağı da (AWACS) harekat boyunca görev yaptı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, Genelkurmay Komuta Merkezi’nde insansız hava araçlarından gelen görüntülerden harekâtı anbean izledi. Gece komuta merkezine giden Başbakan Binali Yıldırım’da Orgeneral Akar’dan harekâtla ilgili bilgi aldı.

AKAR: ŞU ANDA BİLE BAZI GAZİLERİMİZ VAR

GENELKURMAY Başkanı Orgenaral Hulisi Akar, Genelkurmay Harekat Merkezi’nde Afrin’deki ‘Zeytin Dalı’ Harekatına ilişkin açıklamada bulundu. Akar şu ifadeleri kullandı: “TSK, hudutlarımızda ve bölgede istikrarı sağlamak maksadıyla Afrin belgesinde PKK, KCK, PYD, DEAŞ mensubu teröristleri etkisiz hale getirmek dost ve kardeş bölge halkının bunların baskı ve zulmünden kurtulmasını sağlamak üzere ‘Zeytin Dalı’ harekatını icra etmeye başlıyoruz.Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BM Güvenlik Konseyi’nin kararları, Güvenlik Konseyi’nin terörle mücadele konusundaki aldığı terörle mücadeleye yönelik özel kararlar ve BM Sözleşmesi’nin 51. maddesindeki yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde fakat Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olacak şekilde bu faaliyet icra edilecektir.

SİVİL HASSASİYETİ

Harekâtın planlama ve icrasında sadece ama sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, bina, silah, araç gereç vesaire hedef alınacak. Sivil ve masum kişilerin zarar görmemesi için de her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilecektir. Şu anda bile bazı yaralılarımız, gazilerimiz var. Onlara da saygılarımızı, şükranlarımızı sunuyor acil şifalar diliyorum. Bu görevden de alınızın akıyla çıkacağınıza inancım, inancımız tamdır. Yolunuz, bahtınız açık olsun.”

İNGİLTERE: TÜRKİYE’NİN ‘MEŞRU ÇIKARI’ VAR

OPERASYONUN ardından Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “NATO müttefiki Türkiye’nin, sınırlarının güvenliği konusunda meşru çıkarı var” denildi. Bakanlık adına AFP’ye konuşan sözcü, “Birleşik Krallık, bölgede yükselen tansiyonu düşürecek ve Türkiye’nin güvenlik çıkarlarını koruyacak çözümler bulmak için Türkiye ve diğer müttefiklerle birlikte çalışmaya hazır” ifadelerine yer verildi.

SURİYE: ‘BİLGİLENDİRİLMEDİK’

ŞAM yönetimi, Afrin’e düzenlenen operasyonla ilgili Türkiye’nin kendilerini bilgilendirmediğini belirtti. Suriye resmi haber ajansı SANA’ya konuşan Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak, “Şam yönetimi, Suriye topraklarının ayrılmaz bir parçası olan Afrin’deki vahşi Türk saldırganlığını güçlü bir şekilde kınıyor” şeklinde konuştu.

İRAN: ‘SOÇİ’Yİ ETKİLEYEBİLİR’

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabir Ensari, Suriye’de gerçekleştirilebilecek bir kara harekâtının 29-30 Ocak’ta Soçi’de yapılması planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ni etkileyebileceği konusunda uyardı.