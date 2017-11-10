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    Japonya Başbakanı Abe, Trump'la golf oynarken yuvarlandı!

    Hürriyet Haber
    10.11.2017 - 15:24 | Son Güncelleme:

    Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin birkaç gün önce ülkeyi ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte gof oynarken yaşadığı 'zor anlar' sosyal medyada çokça paylaşıldı. Trump'ın ise golf alanındaki kumluk alanda tepetaklak yuvarlanan Abe'yi fark etmemesi dikkat çekti.

    Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Donald Trump'ın ortak noktalarından bir de iki liderin golf sevgisi. Ancak bu sevgi zaman zaman liderleri zor durumda bırakabiliyor.

    Bunun son örneği pazar günü Trump'ın Japonya ziyaretinde Abe ile birlikte golf oynadıkları Kasumigaseki Country Club'da yaşandı.

    Tokyo TV iki liderin oyununu helikopterden kaydediyordu.

    Kumluk alanda başarılı bir vuruş yapan Abe ardından çukurluk alandan çıkarken dengesini kaybetti. 63 yaşındaki Japon lider tepetaklak kumluk alana yuvarlandı.

    Japonya Başbakanı Abe, Trumpla golf oynarken yuvarlandı

    ​Abe'nin yardımına çevredeki görevliler koşarken, Trump'ın oyun arkadaşının zor anlarını fark etmediği dikkat çekti.

    Görüntüler sosyal medyada da sıkça paylaşıldı.

    Bazı kullanıcılar Japon Başbakanı'nın 'çevikliğine' şaşırdıklarını ifade ederken bir kullanıcı 'Tokyo Olimpiyatları'nın açılış töreni için egzersiz yapıyor" dedi.


    Etiketler: TRUMP , Golf
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