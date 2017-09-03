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    Japon prensesi Mako, unvanını kaybetmek uğruna nişanlandı

    AA
    03.09.2017 - 20:12 | Son Güncelleme: 03.09.2017 - 20:24

    Japonya İmparatoru Akihito'nun en büyük torunu Prenses Mako'nun nişanlandığı bildirildi.

    İmpatorluk Sarayı Ajansı, Japon Prenses Mako'nun kendisi gibi Tokyo'daki Uluslararası Hristiyan Üniversitesi (ICU) mezunu olan sınıf arkadaşı Kei Komuro ile nişanlandığını duyurdu.

    Her ikisi de 25 yaşında olan çift, düzenledikleri basın toplantısında, ilişkilerinin 5 yıl önce üniversite sıralarında başladığını söyledi.

    Japon prensesi Mako, unvanını kaybetmek uğruna nişanlandı

    Önce nişanlısı Komuro'nun güzel gülüşünden etkilendiğini anlatan Prenses Mako, zamanla nişanlısının iradeli, çalışkan ve büyük bir kalbi olduğunu anladığını belirtti.

    Japon prensesi Mako, unvanını kaybetmek uğruna nişanlandı

    Komuro'nun, imparatorluk ailesi tarafından kabul edildiği için minnettar ve mutlu olduğunu dile getirdi.

    Komuro, nişanlısına Aralık 2013'te evlenme teklif etmişti.

    Japon prensesi Mako, unvanını kaybetmek uğruna nişanlandı

    Kadınların tahta çıkamadığı Japonya'da, Mako halktan biriyle evleneceği için prenseslik unvanını kaybedecek.

     

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    Etiketler: Akihito , japonya , prenses , Prenses
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