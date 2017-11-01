İzleyiciler için bol seçenek var

FİLM festivali, Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffier, Hessen Bilim ve Sanat Bakanı Boris Rhein, Frankfurt Anakent Belediye Başkanı Peter Feldmann ile Türkiye’nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı’nın himayesinde düzenlenecek. Türkiye’de son yıllarda çekilen 40’ın üzerinde film, festival kapsamında Frankfurt CineStar Metropolis, Orfeo’s Erben, Almanya Film Müzesi ile Kadınlar Hapishanesi’nde gösterilecek.

Festivalin ana destekçisi Frankfurter Saalbau olacak. Hessen Film Destekleme Fonu ve Frankfurt Belediyesi’ne bağlı Kültür Dairesi ve Çok Kültürlülük İşleri Ofisi ile Türkiye’den Kültür ve Turizm Bakanlığı katkı sunacak.





SANATÇILARA ÖDÜLLER VERİLECEK

Festival kapsamında unutulmaz yönetmen Ertem Eğilmez ile sanatçı Erol Günaydın’a ‘Vefa Ödülü’, ‘Aile Şerefi’ filminin başrol oyuncusu Mahmut Cevher’in yanı sıra sinema dünyasının önemli ismi Bahar Öztan ile ‘Umut’un yapımcısı Abdurrahman Keskiner’e ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ verilecek. Geçen yıllarda olduğu gibi filmlerin oyuncu ve teknik ekiplerinin de gösterimlere katılması bekleniyor.

Festivalde Albüm, Babamın Kanatları, Bana Git De, Beginner, Geçmiş, Mezarcı, Müthiş Bir Film, Rauf, Koca Dünya, Rüzgarda Salınan Nilüfer, Tereddüt ve Toz’un da aralarında bulunduğu Türkiye ve Almanya’dan 40’ın üzerinde film gösterilecek. Uzun metrajlı filmlerin yanı sıra belgeseller‚ Avrupa Filmleri Forumu kapsamında Avrupa‘nın çeşitli ülkelerinden de filmler programda yer alacak.

Festival 17’nci yılında da sergiler, paneller, seminerler ve konserlerle zenginleşecek.

Sinema tutkunları için kamera önü atölye çalışması düzenlenecek. Festivalin Zoo Palast’taki açılışında Ziynet Sali konser verecek.





FESTİVALDEN BEKLENTİLER ARTTI

Giderek zenginleşen, genişleyen ve farklılaşan etkinliğe yönelik beklentilerin arttığını belirten Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı, şunları söyledi:

“Festivalin izleyicileri ve ortakları, film kiralama şirketleri, yapımcılar, destekçiler ve medyadaki dostlarımız haklı olarak bizden yüksek seviyede bir kalite ve profesyonellik beklemekte. Beklentileri boşa çıkarmayacağımıza inanıyoruz. Sinemayı araç olarak kullanarak kültürlerarası diyaloğu güçlendirmek ve Türk sinemasının kültür elçisi olmak, Türk Film Festivali’nin en önemli hedefleridir. Festivalin içinde yer alan tüm sanatsal etkinlikler Avrupa’daki çok kültürlü toplumun gelişmesine destek veriyor. Festival Frankfurt ve çevresinin sanat hayatına zenginlik katmasının yanı sıra, bu yolda teşvik edici ve yön verici görev de üstlendi. Özellikle Almanya’da yetişmiş ikinci ve üçüncü nesil gençlere yeni Türk sinemasını tanıtmak ve onlara geldikleri ülke ile bir bağ kurmak için imkân sunuyoruz.”

‘ALTIN ELMA’ ADAYLARI BELLİ OLDU

Festivalde beşinci kez verilecek Altın Elma Ödülü’nün adayları da belli oldu. Yönetmen senarist Erden Kral, yapımcı yönetmen Biket İlhan, oyuncu Gökhan Mumcu, yapımcı yönetmen Murat Şeker, Türksak Başkanı ve yönetmen Fehmi Yaşar, yapımcı Okan Arpaç, gazeteci Funda Karayel, oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu ve oyuncu Bahar Öztan’dan oluşan Türkiye jürisi, ön seçimde Albüm, Babamın Kanatları, Bana Git De, Beginner, Koca Dünya, Müthiş Bir Film, Rauf, Rüzgarda Salınan Nilüfer, Tereddüt ile Toz filmlerini Altın Elma Ödülü adayı olarak belirledi.