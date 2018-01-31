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    İYİ Parti’den teşkilatlarına ’FETÖ’ genelgesi

    Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA-DHA
    31.01.2018 - 20:28 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray imzalı teşkilatlara gönderilen genelgede partiye üye konusunda ’FETÖ’ uyarısında bulunuldu.

    İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray tarafından partinin il başkanlıklarına gönderilen genelge şu ifadelere yer verildi:

    "Sayın İl Başkanım, partimiz kuruluşundan itibaren milletimizin büyük bir ilgisine mahzar olmuştur. Vatandaşlarımız yoğun bir şekilde il ilçe teşkilatlarında görev almak istemektedirler. Ülkemizin içerisinde bulunduğu koşullar bu taleplerin çok büyük bir dikkatle incelenmesi ve üyelik başvurusunda bulunanların devletçe illegal olarak tanımlanmış ve kabul edilmiş belli yapılarla ilişkili olup olmadıklarını araştırılmasını zorunlu kılmaktadır. Burada göstereceğimiz özen ve dikkat partimizin il ilçe yönetimlerine söz konusu illegal şebekelerin sızmalarını engelleyebilmemiz bakımından hayati bir önem taşımaktadır. Bu konuda gereken azami hassasiyetin gösterilmesini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim."

     

    Etiketler: iyi parti , fetö , genelge , son dakika
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