iTunes üzerinden artık App Store'a giremeyeceksiniz!

iPhone X, iPhone 8, Apple Watch 3 ve AirPower kablosuz şarj cihazı gibi birçok ürünün tanıtıldığı bir hafta, Apple için şüphesiz oldukça önemli bir hafta. Ancak bu büyük tanıtımların gölgesinde gözden kaçan bazı küçük değişiklikler de var.

Bu küçük değişikliklerden bir tanesi, masaüstü iTunes yazılımının 12.7 güncellemesiyle birlikte App Store'u kaldırması. Bu elbette App Store'un bir yere gittiği anlamına gelmiyor, mağaza yalnızca artık iTunes'ta yaşamıyor. Muhtemelen herkes uygulamalarını telefondaki App Store'da düzenlediği için bu değişiklik, büyük bir fark oluşturmayabilir.

Apple, destek sayfasında bu değişikliğin nedeninin "yeni iTunes'un müziklere, filmlere, TV şovlarına, podcast'lere ve sesli kitaplara odaklanması" olduğunu söylüyor.