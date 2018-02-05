İTÜ rektörüne Ukrayna'dan fahri doktora unvanı verilecek

Ukrayna’nın Ulusal Teknik Üniversitesi Kharkiv Politeknik Enstitüsü (NTU ‘KhPI’) Rektörü Prof. Dr. Sokol E.I. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca’ya “Fahri Doktor” unvanı verileceğine dair senato kararını açıkladı. Ukrayna -Türk Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Merkezinin açılışında okunan kararda Prof. Dr. Mehmet Karaca’ya “Fahri Doktor” unvanı yükseköğretime uluslararası düzeyde sağladığı katkılardan ve iki üniversite arasında kurulan iş birliğinden dolayı verileceği belirtildi.

Ukrayna-Türk Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Merkezi Açıldı

Ukrayna -Türk Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Merkezinin açılışı İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, NTU "KhPI" Rektörü Prof. Dr. Sokol E.I. birlikte yapıldı. Merkezde yenilikçi teknolojilerin araştırma ve geliştirilmesi, elektronik, mühendislik, havacılık gibi alanlarda ortak çalışmalar yürütülmesi planlanıyor.

Merkezin işleyişiyle ilgili açıklamalarda bulunan İTÜ Rektörü Prof.Dr. Mehmet Karaca, Türkiye ve Ukrayna arasında bilimsel iş birliğinde İTÜ’nün bir köprü görevi üstlendiğini söyledi. Her iki ülke arasında entelektüel bilgi birikiminin paylaşımını sağlamak ve iş birliğini artırmak adına böyle bir merkeze ihtiyaç duyulduğunu aktaran Karaca:” Merkez, akademisyen değişimi, filiz fikirlerin ve start-up’ların orada yeşermesi ticarileşebilecek olan bazı bilgilerin o merkez üzerinden yapılanmasına katkı sunacak. Bir nevi yurtdışı kuluçka merkezi olacak. Aynı zamanda teknoloji transferinin yapıldığı bir merkez olarak öne çıkacak. Ukrayna’da motordan, uçağa, elektronikten, radar tekniklerine kadar ciddi işler yapılıyor iyi bir bilgi birikimleri var. İTÜ’nün akademik bilgi birikimini de bu merkeze taşıyacağız. Merkez, İTÜ, Kharkiv Politeknik Enstitüsü, Ukrayna Havacılık ve Radyoelektronik Enstitüsü ile birlikte birkaç üniversiteyi daha kendi içerisinde barındıracak. Kharkiv Politeknik Enstitüsü ise iş birliğinin merkezi olacak.” dedi.

İş Birliği Protokolü İmzalandı

Ukrayna-Türk Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Merkezi, NTU "KPI" ve İTÜ arasında eğitim, araştırma, geliştirme alanlarını kapsayan iş birliği protokolü imzalandı. İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, NTU "KhPI" Prof.Dr. Sokol E.I. Bilişim Enstitü Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Karaçuha, NTU "KhPI" rektör yardımcısı Veliev E.I, hazır bulundu. Rektör Karaca, dünyanın önde gelen üniversiteleriyle bilimsel, teknik, akademik ve kültürel bağlarını kuvvetlendirmeye sürdürdüğünü, imzalanan protokol ile eğitim ve bilimsel araştırma alanlarında iki üniversite arasındaki ilişkileri daha da güçleneceğini söyledi. Üniversitelerin nitelikli insanları sisteme kazandırması gerektiğine dikkati çeken Karaca, "21'nci yüzyılda eğitim, araştırmanın yanına ama üniversitelerin artık inovasyon ve girişimciliği de eklemesi gerektiğine işaret etti. Karaca “Üniversiteler birer tane birkaç milyar dolarlık şirket çıkarmalıdır. Artık trend bu yönde, üniversiteler de bu kendi içinde evirilmelidir ." diye konuştu. Günümüzde bilimin toplum için yapıldığı düsturu bulunduğuna işaret eden Karaca, "Toplumun hayat standardını artırmak ve teknolojik gelişime katkı sunmaya doğru dönüşüyor. Artık her üniversite kendi içinde buna doğru dönüşüyor." ifadesini kullandı.