ittifak komisyonu 'uyum'a da bakacak

‘Milli Mutabakat Komisyonu’ adı verilen komisyonun görev alanına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ilişkin bütün uyum düzenlemeleri de alındı. AK Parti’den Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal; MHP’den ise Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kalaycı ile İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu’dan oluşan komisyonun dün Meclis’teki ilk toplantısı 1.5 saat sürdü.



İkinci toplantısını 23 Ocak’ta yapmayı kararlaştırılan komisyonun yol haritası belirlendi. İki parti arasındaki ittifak düzenlemelerinin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne ilişkin yapılacak bütün uyum düzenlemeleri de komisyonun görev kapsamına alındı. AK Parti heyetinin başkanı olan Şentop, “MHP ile ortak duruşu, milli duruşu ortaya koyan bir kararlılığımız vardı. Bu duruşu somutlaştırmış olduk. Bu çalışma, devletin yeniden yapılandırılması kapsamındaki kanun değişikliklerini kapsayan bir çalışmadır” dedi. NTV yayınına katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise partilerin kendi kurumsal kimlikleri, amblemleriyle seçime girmelerinin kendi seçmenleri açısından doğru bir beklenti olduğunu belirterek, demokrasinin daha da güçleneceği bir formülün konuşulacağını, bunun kamuoyuyla da paylaşılacağını söyledi.