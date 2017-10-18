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    İsyan ettiren görüntüde flaş gelişme...

    İHA
    18.10.2017 - 12:31 | Son Güncelleme:

    Adana’da bir sınıf öğretmeni, tahtaya kaldırdığı öğrencisini ‘D’ harfini yazamadığı için dövdü. Hakkında soruşturma başlatılan öğretmen açığa alındı.

    Olay, Seyhan ilçesindeki Şakirpaşa İlkokulu'nda yaşandı. İsmi açıklanmayan bir sınıf öğretmeni tahtaya kaldırdığı birinci sınıf öğrencisine ‘D’ harfini yazamadığı için tokat atarak hakaret etti. Bu sırada, sınıfta bulunan bir veli o anları kameraya kaydedip, sosyal medyaya yükleyince dayakçı öğretmene tepkiler giderek büyüdü.

    Adana Milli Eğitim Müdürlüğü, söz konusu görüntüler üzerine soruşturma başlatıldığını ve öğretmenin açığa alındığını bildirdi.

    DEMET AKALIN’DAN TEPKİ: “SENİN O ELİNİ KIRARLAR”

    Ünlü şarkıcı Demet Akalın da görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından isyan etti. Akalın, Twitter hesabından, "Senin elini kırarlar lan! Ondan sonra gel yok servisle okula gönder çocuğu. Böyle öğretmenlerin eline mi! Ben olsam kırardım elini!" paylaşımında bulundu.

    Etiketler: öğrenciye dayak , öğretmen dayağı , okulda şiddet
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