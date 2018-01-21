İsveç’te gözaltına alındı, Çekya’ya iade edilecek

66 yaşındaki babasının kendisini ziyaret etmek için bir ay önce Türkiye’den uçakla geldiği Stockholm’deki Arlanda Havalimanı’nda pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındığını belirten Tuna Unsal, şunları söyledi: “1988’de Çekya’da 20-30 TIR şoförü arasında bir olay olmuş. Babam da yaralananlardan birini hastaneye götürmüş. Olayın sonunda ölüm yok. O zamanki Çekya kanunlarına göre, babam cinayete teşebbüsten 20 ay hapis yatmış. 1990 yılının temmuz ayında yeni çıkan bir yasayla serbest bırakılmış.”





KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILMIŞ’

“Ancak 2014’te babam hakkında sadece AB ülkelerinde yakalanması için kırmızı bültenle arama emri çıkarılmış. Buna neden olarak da 1990’da serbest bırakıldığında Türk mahkemelerinin babam hakkında işlem yapmaması gösterilmiş. Bu konuda Türk Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ile temasa geçtiğimizde Çekya ile bu konuda yazışma olduğu doğrulandı ama Türkiye’nin Çekya’dan babam hakkında istediği evrakların gönderilmediği yönünde bilgi verildi.”

‘ÇEKYA’YA GÖNDERİLECEK’

“Babam geçen hafta Stockholm’de mahkemeye çıktı. Hakim, babamın iadesine karar verdi. Şimdi babam Çekya’ya gönderilecek. Çekya ile Türkiye arasındaki yazışmalardaki yanlış anlamadan dolayı 66 yaşındaki babam perişan oldu. Tek kişilik hücrelerde hapis köşelerinde ne olacağını bilmeden bekliyor. Babam Türk olduğu için terörist muamelesi görüyor. Adalet Bakanımız ve Dışişleri Bakanımızdan yardım istiyoruz. Lütfen bize yardım ediniz. İnsan Hakları Mahkemesine müracaat edeceğim.”

Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği 1. Müsteşarı Türkmen Oba da, “Ahmet Ünsal’ı cezaevinde ziyaret ettik. Mahkemesine katıldık. Süreci yakından takip ediyoruz” dedi.