İstismarcı dayıya başkan şerhiyle 45 yıl

Dayı A.O.G. ilk olarak Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan yargılandığı davada 3.5 ay tutukluğun ardından tahliye edildi. Adli Tıp Kurumu, mahkemeye olayın üzerinden 1.5 ay geçtiği için tespiti istenen bulguların kaybolmuş olabileceğini belirten bir rapor yolladı. Mahkeme de 4 Mayıs 2017’de görülen duruşmada, delil yetersizliği gerekçesiyle sanığın beraatine karar verdi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın yaptığı itiraz başvurusu üzerine dosyanın geldiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, İstinaf talebinin duruşmalı görülmesine karar verdi. Duruşmada savunması alınan sanık A.O.G., suçlamaları kabul etmedi.

CEP MESAJI DELİL SAYILD

20. Ceza Dairesi, yeğen Z.R.Ş.’nin 6 Ocak 2016’da sanığa yolladığı, “Bana tecavüz ettin” mesajını ve iftira atmak için nedeninin bulunmamasını gerekçe göstererek beraat kararını oy çokluğu ile kaldırdı. Daire sanığa, “Akrabaya karşı çocuğun zincirleme nitelikli cinsel istismarı” suçundan 45 yıl hapis cezası verdi. Süreli hapis cezalarının 30 yıldan fazla olamayacağını gerekçe gösteren mahkeme, sanığı 30 yıl hapis cezası ile cezalandırdı.

Daire Başkanı Ersoy Yüce karara muhalefet şerhi koydu. Tanıkların sanık lehine olan ifadelerini, mağdurda tecavüz bulgusu tespit etmeyen Adli Tıp Kurumu raporunu ve mağdurun çelişkili beyanlarını gerekçe gösteren Başkan Yüce, bu nedenle çoğunluk görüşüne katılmadığını belirtti.



