İstihdam ‘STEM’i

GENÇLERİN doğru bilgiye, doğru eğitime ulaşabilmesi için yapılacak her yatırım, ülkelerin önümüzdeki yıllarda kaderini belirlemesi için en kritik noktaların başında geliyor. Tüm ülkelerde olduğu gibi Türkiye’nin de gençlere yatırım yapması, önümüzdeki dönemde istihdam kalitesini arttırması ve katma değerli dünya markaları oluşturması açısından önemli. Kısacası artık 21’inci yüzyılın kurtarıcı yeteneklerine ihtiyaç var. Yeni nesil kurtarıcı yetenekler yeni nesil meslekleri icra edecek. Bu yeni nesil mesleklerin en önemli noktası ise STEM yani Fen (Science), Teknoloji (Technology), Mühendislik (Engineering) ve Matematik (Mathematics) dallarının öne çıkması. Başka bir deyişle istihdamın kuralları yeniden yazılacak. Bunun en iyi göstergelerinden birini Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ile dentim ve vergi danışmanlık şirketi PwC’nin hazırladığı rapor ortaya koyuyor.



1 MİLYON AÇIK VAR

Hazırlanan rapora göre 2023’te yılında Türkiye’de yaklaşık 34 milyon toplam istihdam sağlanacak. Bu istihdamın yaklaşık 3.5 milyonu ise STEM alanlarından sağlanacak. 2016-2023 döneminde STEM istihdam gereksiniminin ise 1 milyona yaklaşacağı öngörülüyor. Raporda yer alan sektörel dağılımlar dikkat çekiyor. En çok STEM alanından istihdama ihtiyaç duyan sektörün başında bilgi, iletişim, mesleki, bilimsel, teknik faaliyetler, finansal faaliyetler ve gayrimenkul faaliyetlerini kapsayan ticari hizmetler geliyor. Buna göre geçen yıl itibariyle yaklaşık 540 binlik STEM istihdamı sağlayan bu sektörün bu rakamı 2023 yılında 721 bine çıkacak. Başka bir deyişle ticari hizmetler sektörünün 182 bin kişilik STEM alanından istihdama ihtiyacı olacak. İkinci sırada ulaştırma, depolama, konaklama, toptan ve perakende ticareti kapsayan dağıtım ve nakliye geliyor. Geçen yıl 617 bin civarında STEM alanlarından istihdam sağlayan bu sektörün 2023 yılındaki istihdamı 717 bin kişiye çıkacak. Aradaki fark ise 99 bin kişi. Üçüncü sırada madencilik, taş ocakçılığı, elektrik, gaz, buhar, su temini, kanalizasyon, tarım, ormancılık ve balıkçılık alanlarını kapsayan ‘birincil sektör ve kamu hizmetleri’ var. Bu sektör STEM alanlarından 352 bin kişilik istihdam sağladı. 2023’te bu rakamın 423 bine çıkması beklenirken, aradaki fark ise 71 bin olarak ifade ediliyor.



İNŞAAT SEKTÖRÜ LİSTEDE

Dördüncü sırada imalat sanayi var. 2016 yılı itibariyle imalat sanayisinde 309 bin STEM alanından istihdam bulunuyor. 2023’te ise bu rakam 367 bine çıkacak. Yani yaklaşık 58 bin yeni STEM alanlarından gelen istihdama ihtiyaç olacak. İnşaat sektörü ise STEM alanlarından istihdama ihtiyaç duyan sektörler arasında. 2016’da 69 bin kişilik STEM istihdamı yaratan bu sektör, 2023 yılında STEM alanından 114 bin kişiyi işe alacak. Başka bir deyişle önümüzdeki 7 yıl içinde inşaat sektörü STEM alanlarında 45 bin kişiye ihtiyaç duyacak. Buna ek olarak eğitim, insan sağlığı, kamu yönetimi, savunma, sosyal hizmetler, idari ve destek hizmetleri gibi alanları kapsayan ‘pazar dışı hizmetlerde’ ise geçen yıl 690 bin kişilik STEM istihdamı 2023 itibariyle 1.1 milyona çıkacak. Aradaki fark ise 490 bin kişi olarak raporda belirtiliyor.

STEM’E SANAT KATILACAK

TÜRKİYE’nin küresel rekabet gücünün artması için STEM alanlarının elzem olduğunu ifade eden TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, raporda yer alan yazısında, “Eğitimde son yıllarda dünyada yeni bir yaklaşım ortaya çıkmıştır. Disiplinlerinin birbiriyle bağlantılı şekilde ele alındığı STEM yaklaşımına sanatın da dahil edilmesiyle ‘STEM+A’ ortaya çıktı. Eğitim politikalarımızda araştırmacılığın, yenilikçiliğin ve yaratıcılığın ön plana çıkarılması vazgeçilmezdir. TÜSİAD olarak, okul öncesinden başlayarak eğitim sistemimizin her kademesinde STEM yaklaşımının önemini sürekli vurguluyoruz. Öncelikle çocuklarımızın ve gençlerimizin STEM yaklaşımına ilgi duyması için girişimlerde bulunuyoruz. Devamında bu alanda bilgi ve donanım kazanmaları için gereken adımları, alanında uzman kişilerle çalışıyoruz” dedi.

YÜZDE 31’LİK AÇIK VAR

TOPLAM STEM istihdamına bakıldığında Türkiye’de bu rakam 3.5 milyon kişi olarak gerçekleşecek. 2023 yılında Türkiye’de yaklaşık 34 milyon kişilik istihdamın gerçekleşeceği hesaplanan raporda, bu rakamın hemen hemen 10’da biri STEM alanlarından sağlanacak. Toplam STEM istihdam artışı ise 947 bine ulaşacak. Raporda yapılan hesaplamalara göre bu ihtiyacın yaklaşık olarak 300 bininin yani yaklaşık yüzde 31’inin karşılanamayacağı öngörülüyor.