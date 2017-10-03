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    Hürriyet >Teknoloji>İşte Çinlilerin yeni oyuncağı Huawei mate 10 Pro'nun ilk görüntüleri

    İşte Çinlilerin yeni oyuncağı Huawei mate 10 Pro'nun ilk görüntüleri

    Hürriyet Haber
    03.10.2017 - 07:37 | Son Güncelleme:

    Huawei Mate 10 Pro'nun yeni ve şu ana kadarki en net görüntüsü internete sızdı. Evan Blass tarafından paylaşılan görüntü, phablet'in hem önünü hem de arkasını gösteriyor.

    Beklendiği gibi Mate 10, Samsung Galaxy Note 8 ve LG V30 gibi çıkıntısız bir tasarıma sahip. Var olan çıkıntılar, akıllı telefonlarda görülen en incelerden biri ve bu da büyük cihazı – söylentilere göre 6 inç ekranlı – biraz daha yoğun yapıyor.

    Cihazın arka tarafına bakıldığında ise çift kameralı bir düzen olduğu görülüyor. Her ne kadar doğrulanmamış olsa da bu sistemin f/1.6 açıklıklı 12 ve 20 MP algılayıcılara sahip olacağı söyleniyor.

    Akıllı telefonun metal bir kasası var gibi gözüküyor ve en azından üç renk seçeneği bulunacak: Gümüş, mavi ve bronz. Tahmin edilebileceği gibi, telefonun ön kısmında ince çıkıntılardan dolayı yer bulunmaması sebebiyle parmak izi okuyucu telefonun arkasında yer alıyor.

    Görüntülere bakılırsa Mate 10 Pro'nun oldukça güzel görünüşlü bir telefon olduğu söylenebilir. Üst seviye özellikleri ve tahminen hâlâ uygun sayılabilecek fiyatı ile Note 8 gibi diğerleri için oldukça dişli bir rakip olacağı da kesin. 

    Telefon 16 Ekim tarihinde Mate 10 ve muhtemelen Mate 10 Lite ile beraber resmi olarak tanıtılacak.

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    Etiketler: telefon , huawei mate 10 pro , çin , huawei
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