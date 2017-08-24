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    İşte CHP'nin 'Adalet Anıtı'

    Rifat BAŞARAN/ANKARA
    24 Ağustos 2017 - 22:07Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 22:07

    CHP’nin Adalet Kurultayı’ndan sonra, “Türkiye’de adalet arayışını simgelemek için” Çanakkale’de dikmeyi planladığı ve üzerinde katılımcıların isimlerinin yer alacağı Adalet Anıtı’nın projesi belirlendi.

    İsmi açıklanmayan iki heykeltraşın da öneri sunduğu projeler arasından, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen’in hazırladığı ve ortasında, ‘adalet tanrıçası’ Themis’in heykeli’nin bulunduğu Adalet Anıtı tasarımı benimsendi.

    Anıt Çanakkale’de Özgürlük Parkı’na dikilecek. Ancak, kurultay alanında da üç boyutlu bir maketinin yer alması planlanıyor. 10 bin kişinin katılması beklenen kurultay kapsamında, anıt için 10 bin tuğla getirildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Anıt Türkiye Cumhuriyeti devleti var oldukça orada kalacak” dedi.

    26-29 Ağustos’taki kurultay için hazırlıklar sürerken CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da PKK’lı teröristlerin şehit ettiği öğretmenler Necmettin Yılmaz ve Aybüke Yalçın ile Eren Bülbül, şehit Yarbay Songül Yakut ile katledilen DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler’in ailelerine özel davette bulunduklarını söyledi.

    Etiketler: CHP , adalet kurultayı , gazetehaberleri
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