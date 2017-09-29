Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>İstanbullular dikkat! İşte hafta sonu hava durumu

    İstanbullular dikkat! İşte hafta sonu hava durumu

    Hürriyet Haber
    29.09.2017 - 11:04 | Son Güncelleme:

    Meteoroloji'nin son tahminlerine göre İstanbul'da bugün aralıklarla yağış bekleniyor. Cumartesi ve pazar ise Marmara ile Ege'de sağanak yağış bekleniyor.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bugün yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Tekirdağ, Düzce, Sinop, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli'nin ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde 40-70 km/sa), eseceği tahmin ediliyor.

    İstanbullular dikkat İşte hafta sonu hava durumu
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Cumartesi ve pazar günleri Marmara ile Ege'de sağanak yağış bekleniyor.

    İstanbullular dikkat İşte hafta sonu hava durumu

    Bazı illerde bugün beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

    Ankara: Parçalı bulutlu 23

    İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22

    İzmir: Parçalı ve az bulutlu 27

    Adana: Parçalı ve az bulutlu 32

    Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 23

    Antalya: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı 26

    Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 23

    Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 22

    Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 20

    Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 30

    Etiketler: Son dakika , Meteoroloji , haftasonu
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri