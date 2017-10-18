İstanbul'da bir çok ilçede 8 saat su kesilecek

İSKİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Dudullu Terfi Merkezi’nde, yeni deponun devreye alınması ve terfi merkezi mekanik aksamı montaj çalışmaları yapılacaktır. Bu sebeple 18.10.2017 Çarşamba günü 23:00 ile 19.10.2017 Perşembe günü 07:00 saatleri arasında 8 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

Su alamayacak bölgeler;

Üsküdar İlçesi: Tamamı.

Çekmeköy İlçesi: Tamamı.

Ataşehir İlçesi: Yeni Çamlıca, Mevlana, Mimar Sinan, Yenişehir, Kayışdağı, İnönü, Ferhatpaşa ve Atatürk Mahalleleri.

Maltepe İlçesi: Fındıklı Mahallesi.

Ümraniye İlçesi: Hekimbaşı, Topağacı, Dumlupınar, Kazımkarabekir, İnkılap, Elmalıkent, Saray, Tantavi, Atatürk, Yamanevler, Namık Kemal, İstiklal, Atakent, Armağanevler, Esenevler ve Site Mahalleleri.

Kadıköy İlçesi: Osmanağa, Caferağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa, Hasanpaşa, Fikirtepe, Acıbadem ve Koşuyolu Mahalleleri.

Beykoz İlçesi: Baklacı, Yavuz Selim, Çiftlik, Çengeldere, Fatih, Rüzgarlıbahçe, Kavacık, Çubuklu, Soğuksu, Gümüşsuyu, Çiğdem, Acarlar, Zerzevatçı, Elmalı, Örnek ve Yeni Mahalleleri.

Sancaktepe İlçesi: Meclis, İnönü, Atatürk, Yenidoğan, Safa, Yunus Emre, Mevlana, Emek, Sarıgazi, Kemal Türkler ve Merve Mahalleleri

Zeytinburnu İlçesi: Tamamı.

Fatih İlçesi: Tamamı.

Beyoğlu İlçesi: Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyetzade, Şahkulu, Kemankeş Karamustafapaşa, Hacı Mimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıç Ali Paşa, Cihangir, Pürtelaş Hasan Efendi, Ömer Avni ve Gümüşsuyu Mahalleleri.

Beşiktaş İlçesi: Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannuma, Abbasağa, Yıldız, Mecidiye, Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy ve Bebek Mahalleleri.

Sarıyer İlçesi: Rumelihisarı, Baltalimanı, Emirgan, İstinye, Yeniköy, Tarabya, Kireçburnu, Cumhuriyet, Çayırbaşı, Büyükdere, Sarıyer Merkez, Yenimahalle ve Rumeli Kavağı Mahalleleri.”