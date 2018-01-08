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    Bu fotoğraf bugün çekildi... Tam 1 yıl önce aynı gün çok farklıydı

    Hürriyet Haber
    08.01.2018 - 15:40 | Son Güncelleme:

    İstanbul’da geçtiğimiz yıl bugün lapa lapa yağan kar kenti beyaz örtüyle kaplarken bu sene kendini gösteren güneş sayesinde vatandaşlar sıcak havanın tadını çıkardı. Geçen sene ve bu yıl aynı gün havadan çekilen görüntüler karşılaştırıldığında, hava sıcaklığında meydana gelen değişim gözler önüne seriliyor.

    Geçtiğimiz yıl 8 Ocak günü Sultanahmet, Haliç, İstiklal Caddesi gibi İstanbul’un birçok noktası karlar altındayken bugünlerde kentte yazdan kalma bir gün yaşanıyor. Megakentin karlar altındaki 1 yıl önceki görüntüsüyle bugün çekilen görüntüler yan yana geldiğinde aynı günlerde yaşanan sıcaklık farkı da gözler önüne serildi.

    Bu fotoğraf bugün çekildi... Tam 1 yıl önce aynı gün çok farklıydı
    8 Ocak 2018
    Bu fotoğraf bugün çekildi... Tam 1 yıl önce aynı gün çok farklıydı
    8 Ocak 2017

    Önceki sene bu zamanlar beyaza bürünen İstanbul’da karın etkisiyle kartpostallık görüntüler oluşurken, bu günlerde vatandaşlar sıcak havanın tadını çıkarıyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyrettiği bu günlerde çok sayıda vatandaş ailesiyle birlikte İstiklal Caddesi’ne geldi. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar kentin çeşitli noktalarında gezintiye çıkarken kimi vatandaşlar da Sultanahmet Meydanı’nda bol bol fotoğraf çektirdi, kuşları besledi. Vatandaşlar ayrıca 2 yıl arasındaki büyük sıcaklık farkı hakkında konuşarak ocak ayında yaşanan güneşli havayı değerlendirdi.

    Bu fotoğraf bugün çekildi... Tam 1 yıl önce aynı gün çok farklıydı

    “İstanbul’da hava güzel olsun”

    Taksim’e iş için geldiğini ve İstanbul’da havanın geçen seneye aynı zamanlara oranla çok farklı olduğunu dile getiren Murat Tonguç, “Havanın güneşli olması bizim için ve evsizler için güzel bir şey ama uzun vadede düşünürsek küresel ısınma olsun hava değişiminin global etkileri olsun kötü bir şey. Tarım için de kötü bir şey ama havanın güzelliği sadece İstanbul içinse sorun değil, İstanbul dışında da böyleyse kötü olur. İstanbul’da hava güzel olsun, iş için geldim buraya” dedi.

    Bu fotoğraf bugün çekildi... Tam 1 yıl önce aynı gün çok farklıydı
    8 Ocak 2018

    Bu fotoğraf bugün çekildi... Tam 1 yıl önce aynı gün çok farklıydı
    8 Ocak 2017

    “Geçen sene bu zaman dışarı çıkamıyordum”

    Sıcak havayı fırsat bilerek Sultanahmet Meydanı’na gezmeye gelen bir vatandaş, “Geçen sene bu zaman dışarı çıkamıyordum ben şuan dışarıdayım en büyük fark bu. Kar yağıyordu, araç, kurye zor geliyordu, geçen sene hiç iş yoktu şu an yapıyorum” ifadelerini kullandı.

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    Etiketler: sıcak hava
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