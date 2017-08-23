Son dakika: İstanbul Boğazı'nda ilginç görüntü! 10 gemi taşıyan dev gemi böyle geçti

İstanbul Boğazı dün öğle saatlerinde ilginç bir manzaraya şahit oldu. Hong Kong bayraklı “Zhen Hua 29” isimli dev nakliye gemisi Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı 2 römorkörün eşliğinde Marmara Denizi’nden İstanbul Boğazı’na girdi. Dev geminin üzerinde taşıdığı 10 adet gemi ilginç bir görüntü oluşturdu. Yaklaşık 1 saatte Boğaz'dan geçişini tamamlayan gemi daha sonra Karadeniz'e doğru açıldı.









ZPMC-OTL Marine Contractor 🇭🇰semi submersible heavy carrier Zhen Hua 29 transited Bosphorus en route to Yuzhny carrying smaller ships 13:00Z pic.twitter.com/NngR4GFHKj — Yörük Işık (@YorukIsik) 22 Ağustos 2017







