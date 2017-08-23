MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Son dakika: İstanbul Boğazı'nda ilginç görüntü! 10 gemi taşıyan dev gemi böyle geçti

    Son dakika: İstanbul Boğazı'nda ilginç görüntü! 10 gemi taşıyan dev gemi böyle geçti

    İSTANBUL (İHA)
    23 Ağustos 2017 - 10:00Son Güncelleme : 23 Ağustos 2017 - 10:29

    İstanbul Boğazı’nda Hong Kong bayraklı dev nakliye gemisinin üzerinde taşıdığı 10 adet gemi ilginç görüntü oluşturdu. Römorkörlerin eşlik ettiği gemi yaklaşık 1 saatte Boğaz'dan geçişini tamamlayarak Karadeniz'e açıldı.

    İstanbul Boğazı dün öğle saatlerinde ilginç bir manzaraya şahit oldu. Hong Kong bayraklı “Zhen Hua 29” isimli dev nakliye gemisi Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı 2 römorkörün eşliğinde Marmara Denizi’nden İstanbul Boğazı’na girdi. Dev geminin üzerinde taşıdığı 10 adet gemi ilginç bir görüntü oluşturdu. Yaklaşık 1 saatte Boğaz'dan geçişini tamamlayan gemi daha sonra Karadeniz'e doğru açıldı.

    Son dakika: İstanbul Boğazında ilginç görüntü 10 gemi taşıyan dev gemi böyle geçti




    Etiketler: istanbul , istanbul boğazı , Gemi
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri