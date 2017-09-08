İsrail Suriye'yi vurdu

Önceki gece yarısı düzenlenen saldırıda 2 Suriye askerinin öldüğü belirtildi. İsrail medyası da saldırıda bir kimyasal silah tesisinin hedef alındığını yazdı. Suriye ordusundan yapılan açıklamada, “Bu saldırgan eylemin yankıları bölgenin güvenliği ve istikrarı için tehlikedir” ifadelerine yer verilirken, saldırıya karşı bir adım atılabileceği vurgulandı. İsrailli yetkililer, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.



Twitter’dan değerlendirme yapan İsrail Askeri İstihbarat Eski Başkanı Amos Yadlin, İsrail’in bu hamleyle Suriye’ye üç mesaj verdiğini belirtti. Yadlin, bu mesajları şöyle sıraladı: “İsrail, bölgede stratejik silahlar üretilmesine izin vermeyecek. İsrail, büyük güçlerin aldırışsızlığına rağmen kırmızı çizgilerini dayatmayı sürdürecek. Rus hava savunma sistemleri, İsrail’in hava saldırılarına engel olamaz.”



RUS MEDYASINDAN ABD İDDİASI

Saldırının BM Uluslararası Suriye Araştırma Komisyonu’nun Şam rejimini Han Şeyhun’da kimyasal silah kullanmakla suçlayan raporundan bir gün sonra gerçekleşmesi dikkat çekti. Öte yandan Rus medyası, ABD’nin Deyrizor kentinde sıkışan 2 DEAŞ komutanını 26 Ağustos’ta, 20 teröristi ise 28 Ağustos’ta kurtardığını öne sürdü.