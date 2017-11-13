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    İsrail açıkladı: "İran'ın Suriye'deki üssünü yıkarız"

    Hürriyet Haber
    13.11.2017 - 12:13 | Son Güncelleme:

    İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Liberman, İsrail hududuna 50 km mesafedeki Golan tepelerinin Suriye kısmında bulduğu ifade edilen İran askeri üssünü yıkmakla tehdit etti. Yapılan açıklamada İsrail ordusunun İran’dan gelen tehditlere engel olmak için askeri saldırılarına devam edeceği ifade edildi.

    Liberman, “İsrail, karşı taraftan gelecek her türlü saldırıya ve sınır egemenliğini ihlal eden herhangi bir eyleme karşılık verecektir.”

    İsrailli bakan, Esad’den topraklarında yer alan yapılanmalara engel olmasına çağırarak “Şii eksenin yerleşmesine asla müsamaha göstermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

    Londra merkezli Al Awsat'ın aktardığına göre, yapılan bu tehditlere İsrail muhalefet lideri Avi Gabay da katılarak "Esad yeni oyun kuralları koymaya yeltense de İsrail hükümetiyle muhalefetiyle bu girişimi yerle bir etmek için tek bir vücut gibi karşısında durmaktadır.” ifadesini kullandı. 

    İsrail cephesinden yapılan açıklamalar, BBC’nin Batılı istihbarat kaynaklarından aldığı Suriye’deki İran askeri üssünün uydu görüntülerini yayınlamasından sonra geldi.

    ASKERİ ÜS İSRAİL’E 50 KM UZAKLIKTA

    İsrail istihbarat kaynakları İran’ın Suriye’ye yoğun desteğini kullanarak İsrail’e 50 km uzaklıkta askeri üs kurduklarını iddia ediyor.

     

    Etiketler: son dakika
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