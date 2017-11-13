İsrail açıkladı: "İran'ın Suriye'deki üssünü yıkarız"

Liberman, “İsrail, karşı taraftan gelecek her türlü saldırıya ve sınır egemenliğini ihlal eden herhangi bir eyleme karşılık verecektir.”

İsrailli bakan, Esad’den topraklarında yer alan yapılanmalara engel olmasına çağırarak “Şii eksenin yerleşmesine asla müsamaha göstermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Londra merkezli Al Awsat'ın aktardığına göre, yapılan bu tehditlere İsrail muhalefet lideri Avi Gabay da katılarak "Esad yeni oyun kuralları koymaya yeltense de İsrail hükümetiyle muhalefetiyle bu girişimi yerle bir etmek için tek bir vücut gibi karşısında durmaktadır.” ifadesini kullandı.

İsrail cephesinden yapılan açıklamalar, BBC’nin Batılı istihbarat kaynaklarından aldığı Suriye’deki İran askeri üssünün uydu görüntülerini yayınlamasından sonra geldi.

ASKERİ ÜS İSRAİL’E 50 KM UZAKLIKTA

İsrail istihbarat kaynakları İran’ın Suriye’ye yoğun desteğini kullanarak İsrail’e 50 km uzaklıkta askeri üs kurduklarını iddia ediyor.