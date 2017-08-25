İslami usulde kesim yasağı genişliyor mu?

KURBAN kesimiyle ilgili yıllardır bir sıkıntı olduğunu belirten Başkan Emir Kır, şunları söyledi: “Önceki yıllarda, kurban atıklarından dolayı bunu engellemeye çalışan zihniyetler ortaya çıktı. Buna çözümler ürettik. Özellikle Brüksel başkent bölgesinde bakanlık dönemimde bunlara ciddi çözümler ürettik. Şimdi de hayvanları koruma dernekleri, aşırı milliyetçi partilerle, bunu yasaklamak için çok ciddi önlemler aldı. Flaman bölgesinde yasaklandı, Valon bölgesinde yasaklandı. Bizim bölgemizde henüz bu yasak olmadı ama maalesef kötü bir hava esiyor bu günlerde. Günümüzde terörü kullanıp, maalesef Müslümanları teröristlerle aynı şekilde görmeye çalışanlar çoğalıyor. Bu fırsatı bazıları kullanıp, Müslümanların hayvanları da acımasız bir şekilde öldürdüğünü iddia ediyorlar. Halbuki Müslüman temsilcilerle defalarca görüştük. Hayvanlara eziyet yapmadan, bu kurbanı en iyi şekilde yaptıklarını anlatıyorlar, duyuyoruz ve biliyoruz.”

‘EMİNİM YARGIYA İNTİKAL EDECEK’

“(Müslümanların) Hepsi şu an büyük bir mücadele veriyor Belçika’da. Bugün bildiğimiz gibi anayasal haklarını kullanacaklar. İslam dini, diğer dinler gibi anayasada var olan bir din ve dini vecibelerini Müslümanların yerine getirebilmeleri lazım. Anayasa bunu ön görüyor ama maalesef burada hayvanları korumak adına bunu engellemeye çalışan zihniyetler var. Bu bağlamanda yargıya bir dosya intikal edecek ve eminim ki, yargı anayasanın yasaların üstünde olduğunu bir kez daha hatırlatacak ve tekrar bu konu gündeme gelecek.”

‘BİZ SİYASİLER ADİL YAKLAŞMALIYIZ’

“Bizim burada özellikle vurgulamaya çalıştığımız şu. Müslümanların demokratik hakları var. Süreç ne kadar zor olsa, Müslümanlar haklarını savunabilmeli. Biz siyasiler ise buna adil bir şekilde yaklaşmamız gerekiyor. Saint-Josse Belediye Başkanı olarak Müslümanları temsil eden altı camiyle birlikte sürekli çalışmalar yapıyoruz. Onlarsa Müslümanların güzel bir imajını hatırlatmak için bu yıl Kurban Bayramı’nda güzel bir birliktelik ortaya koyacaklar.”