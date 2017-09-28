İşkence 7 yıldır sürüyormuş

İşçi olarak çalıştığı fabrikadan 2 ay önce ayrılan ve mali zorluk çeken Mehmet Ali Aşık (29), 3 çocuğunun annesi 7 yıllık eşi Çağlar Aşık’ın ailesine ait apartmana taşındı. Çağlar’ın annesi Döne Sönmez, “Ara ara tartışan bir çiftti. Kızım bazen kavgaları sonrası babaevine gelirdi. Fakat kavgalarının, şiddete ve hatta işkenceye döndüğünü hiçbirimiz bilmiyorduk. Çağlar da anlatmadı çünkü Mehmet Ali onu çocuklarına ve kardeşlerine zarar vermekle tehdit ediyormuş. Alt katımıza taşındıklarında olaylar daha görünür olmaya başladı” diyerek süreci anlattı.





O EV ABLAMA CEHENNEMMİŞ

Çağlar Aşık’ın kuzeni İbrahim Doğan da “Mehmet Ali sessiz biriydi. Birbirine çok yakın bir aile olduğumuz halde bize hep mesafeliydi. Bunun onların tercihi olduğunu düşündük fakat çok yanılmışız. Çağlar ablam için o ev bir cehennemmiş. Onu hep tehditle susturmuş. Şimdi öğreniyoruz ki onu tuvalete kilitler, kapının önüne de vahşi köpekler bağlarmış. Antep gibi sıcak bir şehirde perdeleri ve hatta camları açtırmaz, Çağlar ablamın camdan dışarı bakmasına izin vermezmiş. Ablam ‘Kocamı seviyorum’ deyip eve geri dönerken meğerse içi kan ağlıyormuş” dedi.



Görücü usulü evlenen Çağlar Aşık, kuzenlerine son iki aydır ‘nefes almaya başladım’ diyordu. Cumartesi gecesi babasının evinden alt kattaki kendi dairelerine inen Çağlar Aşık, çocuklarını uyutup kendisi de 10 aylık en küçük çocuğu ile yatağına uzandı. Bir elinde pompalı tüfek diğer elinde bıçakla genç kadını uyandıran koca, önce hamile eşinin karnına tekmeler attı, sonra her yerini kesti. Tüm yaşananları, en büyüğü 6 yaşındaki çocukları da izledi. Başına tüfek darbesi alan Çağlar Aşık, yere yığılırken Mehmet Ali Aşık tüfekle ateş etmeye başladı. En son hedefi de genç kadının bacağı oldu. Mehmet Ali Aşık, genç kadının öldüğünü sanarak kayınpederini aradı. Aşağı inen kayınpederi ve çocukları da rehin aldı. Polis müdahalesi sonrası kadın hastaneye kaldırıldı.









‘İŞKENCE YAPARKEN GÜLÜYORDU’

Dün sabah saatlerinde ayağını kaybettiğini öğrenen Çağlar Aşık’ın karnındaki bebeği şu anda sağlıklı durumda. Ancak doktorlar, aldığı darbelerin ve ilaçların bebek için bir risk yaratabileceğini söylüyor. Olayını şokunu hala üzerinden atamamışken tek dileğinin eşinin en ağır cezayı alması ve hatta bir daha hapisten çıkmaması olduğunu söyleyen genç kadın Hürriyet’e konuştu: “Bana neler yaşattıysa aynılarını yaşasın ve bir daha özgür kalamasın. Bana işkencesinin daha başında ‘Ben sana ne yaptım suçum ne’ diye sordum, gülmeye başladı ve avucumu bıçakla kesti. Bana attığı tekmelerin arasında gülmelerini duydum, tebessümlerini gördüm. Bu nasıl bir vicdan, bu nasıl bir canavarlık”



ÇOCUKLARA KİM BAKACAK

Çağlar Aşık’ı hayata bağlayan ve aklındaki tek konu ise geriye kalan çocukları. “Onları Allah’a emanet ediyorum” diyen genç kadının ailesi de panik içinde. Kuzeni İbrahim Doğan “Çocuklar şu an babaannelerinde, fakat o ailede kalmaları ne kadar doğru bilmiyorum. Çağlar Abla’nın da ikisi engelli beş kardeşi var. Artık çalışabilecek durumda da değil, kim çocuklara nasıl bakacak bizi nasıl günler bekliyor bilmiyoruz” dedi.





