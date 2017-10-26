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    İran'dan Irak'a 'ABD'ye güvenmeyin' tavsiyesi

    Hürriyet Haber
    26.10.2017 - 13:01 | Son Güncelleme:

    İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Irak Başbakanı Haydar Abadi'ye, terör örgütü DEAŞ ile mücadelede ABD'ye güvenmemesini söyledi.

    İran devlet televizyonunun haberine göre Hamaney, bugün İran'ı ziyaret eden Abadi'ye, "Teröristler ve onların destekçilerine karşı kazanımlarınızda en önemli faktör birliğiniz oldu... Amerika'ya güvenmeyin... Gelecekte size zarar verir" dedi.

    İran resmi ajansı İRNA'nın haberine göre, Türkiye temasları sonrası dün akşam Tahran'a giden İbadi için Sadabad Sarayı'nda bu sabah resmi tören düzenlendi.
    Tören sonrası ikili ve heyetlerarası görüşmelerde bir araya gelen Cihangiri ve Abadi, yaptıkları açıklamalarda, iki ülke arasındaki tarihi, dini ve kültürel bağlara dikkati çekerek ilişkilerin genişletilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

    Cihangiri yaptığı açıklamada, DEAŞ'a karşı verdiği mücadelenin yanı sıra Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması konusunda elde ettiği başarı dolayısıyla Abadi'yi tebrik ederek, "Irak hükümetinin ülkenin toprak bütünlüğü fitnesini başarısız kılmasından ötürü mutluyuz." dedi.

    Irak Başbakanı Abadi de Irak'ın toprak bütünlüğünü sağlamak için çaba gösterdiklerini vurgulayarak, "Bu konuda, İran, Irak ve Türkiye arasında var olan uyum ve iş birliğinden memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

     

    Etiketler: ABD
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