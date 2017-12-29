İran karıştı: Hızla yayılıyor

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Kirmanşah kentinde düzenlenen gösterilere çok sayıda kişinin katıldığı görüldü.

Ülkenin dış politikası, rejim ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümeti aleyhine "Ne Gazze, ne Lübnan canım İran'a feda olsun", "Kahrolsun diktatör", "Kahrolsun Ruhani" şeklinde sloganlar atan göstericiler, polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.

"ARDINDA BAŞKA NEDENLER VAR"

Başkent Tahran'da 25'inci İran Tıp Doktorları Konferansı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, "hayat pahalılığı" bahanesiyle yapılan sokak gösterilerinin ardında başka nedenlerin olduğunu belirtti. Cihangiri, "Sokak gösterilerini başlatanlar, onu durduranlar olmayacaktır. Çıkan duman kendi gözlerini de yakacaktır." dedi.

"KARARLILIKLA BASTIRILACAK"

Tahran Belediyesi Emniyet Dairesi Başkan Yardımcısı Muhsin Nesic Hemadani de göstericilerin attığı sloganların ülke düşmanlarının işine yarayacağını öne sürerek, bu amaçla yapılacak gösterilerin kararlılıkla bastırılacağını açıkladı.

Hayat pahalılığı gerekçesiyle düzenlenen gösterilerin, İran'ın farklı şehirlerine de yayıldığı belirtiliyor.

30 ARALIK 2009 GÖSTERİLERİ

İran'da son günlerde gerçekleştirilen rejim karşıtı gösterilerin, muhalif lider Mir Hüseyin Musevi'yi desteklemek amacıyla düzenlendiği iddia edilen 2009 yılındaki gösterilerin yıl dönümünde yapılması dikkati çekti.

Söz konusu protestolar, İran Lideri Ali Hamaney'e bağlı Tebliğat Kurumu tarafından muhafazakarların sokağa çağrılmasıyla 30 Aralık 2009'da düzenlenen "karşı eylem"in ardından bitmişti.

Öte yandan yarın ülke genelinde rejim yanlısı gösterilerin düzenlenmesi bekleniyor.