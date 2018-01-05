İran, eylemlerden Amerikalı ajanı suçladı

İç basında çokça ismi geçen CIA İran Misyonu Başkanı Michael D’Andrea’nın ismi ilk kez üst düzey bir İranlı yetkili tarafından ‘eylemlerin sorumlusu’ olarak anıldı. İran Başsavcısı Muhammed Cafer Montazeri, İran basını tarafından yayınlanan haberlere göre, ‘Ayetullah Mike’ diye de anılan D’Andrea’yı suçladı. Montazeri, 28 Aralık’ta başlayan gösterilerin 4 yıldan beri ABD, İsrail ve Suudi Arabistan tarafından planlandığını iddia etti.

“SUUDİLER FİNANSE ETTİ”

İranlı üst düzey isim “Projenin mimarı, CIA’in eski Terörle Mücadele Merkezi Başkanı olan ve halen teşkilatın İran Misyon Merkezi’nin başında bulunan Michael D’Andrea isimli Amerikalı’dır ve kargaşaya öncülük yapmak üzere ABD, siyonist rejim ve Suudi Arabistan olmak üzere üçlü bir operasyon merkezi kuruldu. Proje, Suudi Arabistan tarafından finanse edildi” dedi. ABD’li yetkililer iddiaları reddederken ABD Başkanı Donald Trump ise rejim karşıtı eylemcilere destek verdiğini açıklamıştı.

İSTİFA TALEPLERİNE YANIT

İran’da Cumhurbaşkanı Ruhani’nin Özel Kalem Müdürü Mahmud Vaizi, Ruhani ile ilgili istifa taleplerine tepki gösterdi ve “Bu tip sözleri sarf eden kişiler, olayların çıkış yeri Meşhed kentine de bir baksınlar” ifadelerini kullandı. Meşhed reformcu çizgideki Ruhani’nin rakibi muhafazakârların kalesi olarak biliniyor. Dün İran’da cuma namazı sonrası birçok kentte düzenlenen gösterilerde, rejim karşıtı protestoları destekleyen ABD yönetimi kınandı. 28 Aralık’ta başlayan ve çarşamba günü sona erdiği duyrulan eylemlerde 21 kişi ölmüştü.