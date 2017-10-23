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    Irak sınırında askerler bunu yaptı

    Mehmet Selim YALÇIN (DHA)
    23.10.2017 - 14:12 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Şırnak'ın Silopi İlçesi ile Habur Sınır Kapısı arasındaki TIR parkı karşısında başlattığı tatbikat 36'ncı gününe girdi. Tatbikat kapsamında manevra yapan zırhlı muharebe araçlarına ağır silahların yerleştirildiği görüldü.

    TSK tarafından Kuzey Irak'taki bağımsızlık referandumundan önce ve Türkiye'nin karşı çıktığı referanduma mesaj niteliği taşıyan Habur'daki askeri tatbikatı 18 Eylül’den beri devam ederken, tatbikat merkezinde konuşlu zırhlı muharebe aracılarına (ZMA) uçaksavarlar, taşınabilir tam otomatik makinalı tüfekler ve güdümlü tanksavarların yerleştirildiği görüldü. Irak askerlerinin de katıldığı tatbikatta ZMA’lar tatbikat çevresinde hızlı sürüş ve manevralar yaparak eğitimlerini tamamladı. Tanklarda ise askerlerin bakım yaptıkları görüldü.

    Öte yandan, günü birlik midibüslerle tatbikat alanına gelen Irak askerleri, akşam saatlerinde tatbikatın sona ermesiyle midibüslere binerek Silopi’deki askeri birliğe geçiş yapıyor.

    Irak sınırında askerler bunu yaptı

    Etiketler: Sınır
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