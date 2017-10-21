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    Irak: Peşmerge saldırıları sürüyor

    Hürriyet Haber
    21.10.2017 - 13:10 | Son Güncelleme:

    Irak merkezi yönetimi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) güçlerinin Kerkük'ün Altunköprü nahiyesine yönelik havan topu saldırılarına devam ettiğini açıkladı.

    Irak Savunma Bakanlığına bağlı "Ortak Operasyonlar Komutanlığı"ndan yapılan yazılı açıklamada, "Altunköprü'den 3 kilometre uzaklıkta bulunan IKBY
    güçleri, havan topuyla saldırmaya devam ediyor." denildi.

    Açıklamada ayrıca, Irak hükümetine bağlı askeri birliklerin bulunduğu alanlara Peşmergenin Alman yapımı termal füzelerle saldırdığı kaydedildi.
    "Federal kuvvetler bu ateşi anında söndürme gücüne sahiptir." ifadesine yer verilen açıklamada, "Ancak saldırıda bulunan 'paralı kuvvetler' arasında yer alan Peşmerge evlatlarımızın hayatına verdiğimiz önemden dolayı karşı saldırıda bulunmuyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

    Irak merkezi yönetime bağlı güçler, dün, Peşmergenin denetiminde bulunan Kerkük'ün 35 kilometre kuzeybatısındaki Altunköprü nahiyesinde kontrolü sağlamıştı.

    Etiketler: Kuzey Irak
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