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    iPhone'lar için iOS 11.2 beta yayınlandı: Yeni neler var?

    Hürriyet Haber
    07.11.2017 - 07:27 | Son Güncelleme:

    Apple'ın geliştiriciler için yayınladığı iOS 11.2 beta sürümü bir takım değişiklikleri de beraberinde getiriyor. Elbette halen üzerinde çalışmalar sürüyor; ancak iOS 11.2 güncellemesi ile nelerin değişeceği belli oldu gibi!

    iOS 11.2 beta sürümü gelişiriciler için yayınlandı! Apple, geçtiğimiz hafta iOS 11.2’nin ilk betasını yayınlamıştı. Yeni sürümün ilk betası ile birlikte iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modellerinde yer alan hareketsiz duvar kağıtları diğer iPhone modellerine de sunulmuştu.

    iOS 11’in ikinci büyük ara güncellemesi ile birlikte AirPlay 2’yi kullanıma sunmaya hazırlanan Apple, hesap makinesi uygulamasında yaşanan animasyon sorununu ortadan kaldırıyor. İlk betada bazı emojilerde değişiklik yapan Apple sorunların iletilmesi için geri bildirim uygulaması eklemişti.

    iPhonelar için iOS 11.2 beta yayınlandı: Yeni neler var
    iOS 11.2 beta 2 ile geliştiricilerin App Store’daki otomatik yenilenebilir abonelikler için yeni müşterilere indirimli tanıtım fiyatlandırması sunmalarını sağlayan bir özellik eklendi. Geliştiriciler bu betayı Apple Geliştirici Merkezi’nden ya da iOS cihazları üzerinden Ayarlar/ Genel/ Yazılım Güncellemesi bölümünü kullanarak yükleyebilirler.

    Etiketler: telefon
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