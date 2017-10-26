iPhone yanlış topluyor! Hesap makinesinde hata

Hesap Makinesi uygulamasında örneğin 1+2+3 toplamasını yapmak için sayıları hızlı bir şekilde art arda girdiğinizde animasyon bazı simgeleri yok sayılıyor. Bu hata sebebiyle toplamın 6 çıkması gerekirken bir anda 24 sonucu ile karşılaşıyorsunuz. Yani animasyon gecikmesi beklenmedik bir sonuç ortaya çıkartıyor.

Aynı durum farklı hesaplamalar için de geçerli durumda. Eğer sayıları hızlı tuşlarsanız yine hatalı sonuçlar kendisini gösteriyor. Doğru sonuçlar için tuşların ışık yayma animasyonunu gerçekleştireceği kadar yavaş olmanız şart.





iOS 11.1 betasında bile hala devam eden hata ile ilgili olarak Apple’ın neden düzeltmede bulunmadığı ise merak konusu. Hatta benzer sorunla önceki iOS sürümlerinde bile karşılaşıldığı ifade ediliyor. Son sürümün ise ciddi animasyon gecikmesi ve hatalı hesaplamalarla çok daha fazla sorun yarattığı belirtiliyor.

shiftdelete'in haberine göre Apple çalışanlarından Chris Espinoza, 70’ten fazla kişinin sorunu bildirdiğini Twitter üzerinden paylaşmış durumda. Sanıyoruz ki gelecek güncelleme ile bu sorun artık düzeltilecektir.