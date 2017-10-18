iPhone X'ten sonra yeni dönem resmen başladı!

Apple'ın yeni yüz tanımlama sistemi Face ID bu yıl ilk defa iPhone X ile kullanıcılara sunuluyor. Şimdilik sadece en yüksek seviye telefonunda bulunan teknoloji, gelecek iPhone modellerinin tümünde standart hale gelebilir.

KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın Face ID içi Touch ID'yi tamamen bırakacağını ve bu yeni teknolojinin yarattığı farklılığa odaklanacağını söylüyor. Bu ayrıca 2018'de piyasaya sürülecek iPhone modellerinin iPhone X'e benzer tasarımlara sahip olabileceği anlamına geliyor.

Geçmişte duyduğumuz bazı söylentiler, Apple'ın ekran altı parmak izi okuyucu teknolojisi üzerinde de çalışıyor olabileceğini iddia ediyordu, ancak Kuo'ya göre Apple bu alandaki rekabete girmeyi düşünmüyor.





Apple'ın Face ID teknolojisini odağına alması, rakip Android markaların da odaklarında değişikliklere sebep olacaktır. Kuo'ya göre Android de parmak izi okuyucusu trendini geride bırakabilir.

Kuo ayrıca 2018 iPad Pro modellerinin de Face ID teknolojisine sahip olacağını söylüyor. Eğer bu tahminler doğrı çıkarsa, parmak izi okuyucu hayranlarının yeni trende ayak uydurması gerekebilir.

Apple'ın en büyük rakibi Samsung ise kendi yolunu çizmeye kararlı gibi görünüyor. Söylentiye göre şirket Galaxy Note 9 için ekran altı parmak izi okuyucusu geliştirmeye çalışıyor. Eğer Samsung bu teknolojiyi başarıyla uygulamaya koyabilirse, Apple'ın oluşturmaya çalıştığı Face ID trendi tüm piyasayı ele geçiremeyebilir.