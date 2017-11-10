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    iPhone X'ten sonra bu kez iPad X geliyor!

    Hürriyet Haber
    10.11.2017 - 07:38 | Son Güncelleme:

    2018'de gelecek olan iPad, büyük bir değişime imza atarak büyük bir iPhone X'e dönüşebilir.

    Apple, iPhone X'te yaptığı gibi 2018'de iPad'i de yenilemeye hazırlanıyor. Yeni iPad'in TouchID ve kalın çerçevelerden kurtulması ve tabii ki iPhone X'in en iyi özelliklerini alması bekleniyor.

    Apple'ın 2018 için hazırladığı amiral gemisi tabletin belki de en öne çıkan değişikliği TouchID'yi geride bırakıp FaceID'ye geçecek olması. Yani yeni iPad'in kilidi açmak için sadece yüzünüzü kullanmanız yetecek, tıplı iPhone X'de olduğu gibi. Bazı kullanıcılar mutlaka TouchID'nin sunduğu kolaylığı ve güvenilirliği arayacaktır, ama FaceID sayesinde daha ince çerçeveler ve daha büyük bir ekrana da sahip olacağımızı hatırlatalım.

    iPhone Xten sonra bu kez iPad X geliyor

    Yeni iPad'in OLED'e geçmeyeceği ve zaten denenmiş ve güvenilir LCD ekrana sahip olacağı söyleniyor. Bu bir çok hayranı üzebilir ancak OLED ekranların üretimi ve sevkiyata yetişmesi ile çok sorun yaşayan Apple'ın iPad'in daha büyük bir ekrana da sahip olacağını da hesaba katarak bu riski almaması oldukça anlaşılabilir bir durum.

    Bazı kaynaklara göre Apple yeni iPad için daha bile hızlı bir A11 biyonik çip geliştiriyor. Ayrıca markanın yeni bir Apple Pencil ve onun verimliliğini arttıracak daha iyi bir yazılım da geliştirdiği söyleniyor. Şu an tek ümidimiz yeni Apple Pencil'in şarj edilmesi gerekmeyen bir tablet kalemi olması.

    Etiketler: telefon
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