iPhone X, yanma testinden tam not aldı!

Apple diğer iPhone modellerinden farklı olarak iPhone X'da ilk kez Samsung'tan sağladığı OLED ekranı kullandı. Apple, geçtiğimiz günlerde de iPhone X'da kullanılan OLED ekranda yanma sorunu olabileceğiyle alakalı: "Uzun süreli kullanım sonucunda OLED ekranlarda hafif görsel değişiklikler görülebilir. Bu da beklenen bir davranış olup ekranda görüntünün (yeni bir görüntü gösterildikten sonra bile) silik bir imgesinin gösterildiği, “ekran yanması” veya “yanma” olarak bilinen davranışı da içerebilir." açıklamasını yapmıştı.

Tüm bu demeçlerden sonra Cetizen, iPhone X, Galaxy Note 8 ve Galaxy S7 Edge'i, OLED ekranlarda yaşanan yanma sorununu incelemek için bir test hazırladı. OLED ekranın olduğu 3 cihazda, sabit bir görüntü ile 510 saat açık bırakıldı. Testin sonunda Cetizen'den gelen açıklamaya göre yanma sorunu 510. saatten sonra çıkmaya başladı. Testten tam not olan cihaz ise iPhone X. Cetizen testlerine göre yanma sorunu düşük de olsa 3 telefon arasında en kötü performansı Samsung Galaxy Note 8 sergiledi.