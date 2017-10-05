iPhone X Plus ortaya çıktı!

Yaklaşık 10 ay önce KGI analisti Kuo’nun bildirdiği ve Apple’ın lansmanda açıkladığı üzere onuncu yıla özel iPhone modeli, 5.8 inç ekrana sahip. Fakat hala 6 inç ve daha üzeri boyutlara sahip ekran hayalleri kurulmakta.

Nisan ayında iPhone 8/X’in tasarımını ilk kez paylaşan iDropNews sitesi 6.4 inçlik iPhone hayalleri kuranlar için bir konsept hazırladı. Ekran boyutu dışında hiçbir şeyi değiştirilmeden hazırlanan bu konsept, iPhone X Plus olarak düşünülebilir.





Geçtiğimiz ay yayınlanan bir raporda büyük ekranlara talebin artması nedeniyle Apple’ın 6 içten daha büyük ekrana sahip yeni iPhone modeli üzerinde çalıştığı iddia edilmişti. Apple’ın 2018 yılında çıkacak iPhone modelleri konusundaki stratejisi bilinmiyor.

Şirketin gelecek yılki bütün iPhone modelleri için OLED ekrana geçeceği ile ilgili birçok rapor yayınlandı. Raporlardaki iddialar doğruysa Apple, gelecek yıl iPhone X tasarımını devam ettireceği 5.2 ve 6.4 inç boyutlarında iki model çıkarabilir.