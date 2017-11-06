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    Cook: Kahve almakla iPhone X almak eşdeğer

    Hürriyet Haber
    06.11.2017 - 08:09 | Son Güncelleme:

    iPhone X'in ücretinin yüksek olduğuna dair eleştirilere şirketin CEO'su Tim Cook'tan cevap geldi.

    Apple'ın piyasa değeri yaklaşık 900 milyar dolar. Perşembe günü yayınlanan en son üç aylık mali rapora göre şirketin nakit ve nakit benzerleri varlıkları 268,9 milyar doları bulunuyor.

    Ve Apple’ın büyüyen bu nakit yığınına rağmen, CEO Tim Cook en yeni akıllı telefonda dört rakamlı fiyat etiketini savunuyor.

    Dün ABD, Rusya, İngiltere gibi ülkelerde 999 dolardan satışa sunulan iPhone X'in pahalı olduğu eleştirilerine şirketin bir numaralı isminden yanıt geldi.

    Cook: Kahve almakla iPhone X almak eşdeğer

    Cook, “Bir iPhone X satın almak, kaliteli kahve satın almakla eşdeğer” dedi.

    iPhone X'i ayda 33 dolara satın almanın mümkün olduğunun altını çizen Cook, bunun bir ay boyunca alınan kahvenin toplam fiyatından daha az olduğunu savundu.

    Teknoloji şirketinin yöneticisi, fiyatın ürünün kalitesini yansıttığını ve daha fazla ücretlendirme yapmaktan ziyade; sattığımız ürünün değerine göre bir fiyat oluşturduklarını söyledi.

    Etiketler: telefon
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