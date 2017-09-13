iPhone X alacaklara çok kötü haber! Türkiye fiyatı bakın ne olacak?

iPHONE X'İN ÖZELLİKLERİ, ÇIKIŞ TARİHİ, FİYATI



Apple beklenen bombayı nihayet patlattı. iPhone X yani iPhone 10 resmen geldi! 2436x1125 piksel ekran çözünürlüğünü destekleyen iPhone X'in 5.8 inç'lik ev bir ekranı var. Aynı zamanda OLED teknolojisini kullanan ilk iPhone olma özelliğini de taşıyan iPhone X hem Dolby Vision hem de HDR desteğine sahip. iPhone X'lerde dikkat çeken bir diğer özellik ise ön yüzünde artık Home tuşunun olmaması... Artık ana ekrana dönmek için ekrana dokunmak yeterli. Touch ID’nin yerini ise Face ID alıyor.





iPhone X altı çekirdekli Apple A11 Bionic işlemcisinden gücünü alıyor. Oldukça güçlü bir işlemci olan Apple A11 Bionic, en ağır işlerin altından bile kolaylıkla kalkabilecek. Biraz daha detaya inmek gerekirse 4 çekirdekli "Mistral" adı verilen düşük güç tüketen çekirdeklere ek olarak 2 çekirdekli "Monsoon" adı verilen yüksek güç tüketen kısım 2.5 GHz saat hızında çalışan Apple A11'de yer alıyor. RAM tarafında ise iPhone X modelinde 3 GB RAM yer alacak.



İlk defa iPhone 7 Plus modelinde çift kamera kurulumuna yer veren Apple, iPhone X modelinde de çift kamera kullanmayı tercih ediyor. iPhone 7 Plus modelinde yatay olarak konumlandırılan bu çift kamera yeni model de ise dikey olarak konumlandırılmış. 12 Megapiksel çözünürlüğündeki bu kamera, tıpkı Galaxy Note 8 modelinde olduğu gibi çift OIS desteği ile geliyor. Bu kameralardan ilki f/1.8 diyafram açıklığına sahipken diğeri ise telefoto lens ise f/2.4 diyafram açıklığına sahip. Ön kamera ise artık çok daha yetenekli. Artık 7 Megapiksel çözünürlük sunan artık ön kamera ile de portre modunu kullanmanız mümkün.





Face ID; yüzdeki değişimleri algılayıp uyum sağlayabiliyor. Fotoğrafla sistemi kandırmak ise mümkün değil. Face ID, Apple Pay ile yapılacak ödemelerde doğrulama yöntemi olarak da kullanılabilecek. Yüz takibi teknolojisi, beraberinde Animoji adını taşıyan hareketli emojileri de getiriyor. Bunun yanı sıra Quad-LED True Tone flaş da iPhone X'in bir diğer dikkat çeken özelliği... iPhone X, ön kamerada da portre modu ve Portrait Lightning özelliğini sunuyor. iPhone X, iPhone 7’ye kıyasla 2 saat daha uzun pil ömrü vadediyor. Telefon, kablosuz olarak şarj edilebiliyor.



iPhone X'in 64 GB'lık modelinin fiyatı 999 dolar, 256 GB'lık modeli ise 1149 dolardan satılacak. iPhone X'in beklenen Türkiye fiyatları ise 5 bin TL'den başlayacak.