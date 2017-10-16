Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Haberler >Teknoloji>iPhone şifrelerini çalmak aslında öyle kolay ki...

    iPhone şifrelerini çalmak aslında öyle kolay ki...

    Hürriyet Haber
    16.10.2017 - 08:18 | Son Güncelleme:

    Bir araştırmacı, geliştiricilerin iOS'taki bir açığı kullanarak kullanıcıların parolasını ele geçirebilecekleri bir yolu böyle gösterdi!

    Bir iOS cihazı kullanıyorsanız, yukarıdaki parola ekranını muhtemelen sık sık görüyorsunuzdur. Bu ekranı gören çoğu kullanıcı, Apple parolasını yazıp işine devam ediyor. Ancak yukarıda birbirinin aynısı gibi görünen parola ekranlarının bir tanesi sahte ve iOS'ta yıllardır bulunan bir açığı göstermeyi amaçlıyor.

    Felix Krause'un kendi web sayfasında gün ışığına çıkardığı sorunun Apple tarafından fark edilmesi ve onarılması umuluyor. Krause'a göre bu tür bir olta saldırısı başarıya ulaşabiliyor çünkü çoğu iOS kullanıcısı bu ekranı görmeye alışkın ve ekranın zararlı olabileceğini aklından geçirmiyor. Ancak herhangi bir geliştirici, bu açıktan faydalanarak kullanıcıların parolasını ele geçirme girişiminde bulunabiliyor.

    iPhone şifrelerini çalmak aslında öyle kolay ki...

    Peki böyle bir sahte ekranla karşılaştığınızı nasıl anlayabilirsiniz? Home düğmesine basıp kutunun kaybolup kaybolmadığına bakın. Eğer kayboluyorsa, muhtemelen bir olta saldırısıyla karşı karşıyasınız. Kutu ekranda kalıyorsa, muhtemelen gerçek parola sorgusunu görüyorsunuz çünkü bu kutu, ayrı bir işleme bağlı olarak, uygulamalardan bağımsız çalışıyor.

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: EN KORKUNÇ iPHONE KILIFLARI

    Etiketler: iphone , telefon
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri