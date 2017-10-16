iPhone şifrelerini çalmak aslında öyle kolay ki...

Bir iOS cihazı kullanıyorsanız, yukarıdaki parola ekranını muhtemelen sık sık görüyorsunuzdur. Bu ekranı gören çoğu kullanıcı, Apple parolasını yazıp işine devam ediyor. Ancak yukarıda birbirinin aynısı gibi görünen parola ekranlarının bir tanesi sahte ve iOS'ta yıllardır bulunan bir açığı göstermeyi amaçlıyor.

Felix Krause'un kendi web sayfasında gün ışığına çıkardığı sorunun Apple tarafından fark edilmesi ve onarılması umuluyor. Krause'a göre bu tür bir olta saldırısı başarıya ulaşabiliyor çünkü çoğu iOS kullanıcısı bu ekranı görmeye alışkın ve ekranın zararlı olabileceğini aklından geçirmiyor. Ancak herhangi bir geliştirici, bu açıktan faydalanarak kullanıcıların parolasını ele geçirme girişiminde bulunabiliyor.





Peki böyle bir sahte ekranla karşılaştığınızı nasıl anlayabilirsiniz? Home düğmesine basıp kutunun kaybolup kaybolmadığına bakın. Eğer kayboluyorsa, muhtemelen bir olta saldırısıyla karşı karşıyasınız. Kutu ekranda kalıyorsa, muhtemelen gerçek parola sorgusunu görüyorsunuz çünkü bu kutu, ayrı bir işleme bağlı olarak, uygulamalardan bağımsız çalışıyor.



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