iPhone reset atma: Telefonunuz açılmıyorsa dikkat

iPhone 7 veya iPhone 7 Plus’ı yeniden başlatmak için Apple logosu görünene kadar Güç ve Ses Kısma düğmelerine en az 10 saniye basılı tutulması gerekiyordu. iPhone 8’de ise Güç ve Ses tuşlarına basınca acil arama özelliği aktif oluyor.

Phone 8 ve iPhone 8 Plus’ta hard reset atmak için şu yolu takip etmeniz gerekiyor.

1. Ses açma tuşuna basıp hızlı bir şekilde bırakın.

2. Ses kısma tuşuna basın ve hızlı bir şekilde bırakın.

3. Apple logosunu görene kadar Güç tuşuna basılı tutun.

Telefonu normal kapatmak için bütün iPhone modellerinde olduğu gibi kapat yazısını görünene kadar Güç tuşuna basılı tutmanız gerekiyor. Ayrıca iOS 11’de Ayarlar/ Genel bölümünde de kapatma seçeneği bulunmakta.