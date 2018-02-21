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    iPhone reset atma: Telefonunuz açılmıyorsa dikkat

    Hürriyet Haber
    21.02.2018 - 10:23 | Son Güncelleme:

    iPhone 7 ve iPhone 8 serisinde fiziksel ana ekran butonu olmadığı için recovery, dfu gibi modlara alma, ekran görüntüsü alma, hard reset gibi işlemler ses tuşları ve güç tuşu kullanılarak yapılmakta. Apple, destek bölümünde iPhone 8 için iPhone 7’den farklı hard reset yöntemi açıkladı.

    iPhone 7 veya iPhone 7 Plus’ı yeniden başlatmak için Apple logosu görünene kadar Güç ve Ses Kısma düğmelerine en az 10 saniye basılı tutulması gerekiyordu. iPhone 8’de ise Güç ve Ses tuşlarına basınca acil arama özelliği aktif oluyor.

    Phone 8 ve iPhone 8 Plus’ta hard reset atmak için şu yolu takip etmeniz gerekiyor.iPhone reset atma: Telefonunuz açılmıyorsa dikkat
    1. Ses açma tuşuna basıp hızlı bir şekilde bırakın.

    2. Ses kısma tuşuna basın ve hızlı bir şekilde bırakın.

    3. Apple logosunu görene kadar Güç tuşuna basılı tutun.

    Telefonu normal kapatmak için bütün iPhone modellerinde olduğu gibi kapat yazısını görünene kadar Güç tuşuna basılı tutmanız gerekiyor. Ayrıca iOS 11’de Ayarlar/ Genel bölümünde de kapatma seçeneği bulunmakta.

    Etiketler: apple , iphone , iphone reset atma
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