 iPhone modelini öğrenme: İşte en kolay yolu

iPhone modelini öğrenmek istiyorsanız önce iPhone'un arka yüzüne bakın; Model Axxxx şeklinde bir ibare göreceksiniz. İşte bu kısımdan iPhone modelinizi öğrenebilirsiniz. iPhone 5 ve iPhone 5S kullananlar veya iPhone 6 veya iPhone 6S kullananların bazı durumlarda telefon modellerini karıştırdığı biliniyor; ancak bu işlem bu karışıklığı ortadan kaldırıyor.
Öncelikle hangi model numarasının hangi iPhone modeline karşılık geldiğine bakalım:
Piyasaya çıkış yılı: 2017
Kapasite: 64, 256 GB
Renkler: Gümüş, uzay grisi
Model numarası: A1865, A1901, A1902
iPhone 8 Plus
Piyasaya çıkış yılı: 2017
Kapasite: 64, 256 GB
Renkler: Altın, gümüş, uzay grisi
Model numarası: A1864, A1897, A1898
iPhone 7
Piyasaya çıkış yılı: 2016
Kapasite: 32, 128, 256 GB
Renkler: Siyah, simsiyah, altın, pembe altın, gümüş, (PRODUCT)RED
Arka kapaktaki model numarası: A1660, A1778, A1779
iPhone 7 Plus
Piyasaya çıkış yılı: 2016
Kapasite: 32, 128, 256 GB
Renkler: Siyah, simsiyah, altın, pembe altın, gümüş, (PRODUCT)RED
Arka kapaktaki model numarası: A1661, A1784, A1785
iPhone 6s
Piyasaya çıkış yılı: 2015
Kapasite: 16, 32, 64, 128 GB
Renkler: Uzay grisi, gümüş, altın, roze altın
Arka kapaktaki model numarası: A1633, A1688, A1700
iPhone 6s Plus
Piyasaya çıkış yılı: 2015
Kapasite: 16, 32, 64, 128 GB
Renkler: Uzay grisi, gümüş, altın, roze altın
Arka kapaktaki model numarası: A1634, A1687, A1699
iPhone 6
Piyasaya çıkış yılı: 2014
Kapasite: 16, 32, 64, 128 GB
Renkler: Uzay grisi, gümüş, altın
Arka kapaktaki model numarası: A1549, A1586, A1589
iPhone 6 Plus
Piyasaya çıkış yılı: 2014
Kapasite: 16, 64, 128 GB
Renkler: Uzay grisi, gümüş, altın
Arka kapaktaki model numarası: A1522, A1524, A1593
iPhone SE
Piyasaya çıkış yılı: 2016
Kapasite: 16, 32, 64, 128 GB
Renkler: Uzay grisi, gümüş, altın, roze altın
Arka kapaktaki model numarası: A1723, A1662, A1724
iPhone 5s
Piyasaya çıkış yılı: 2013
Kapasite: 16, 32, 64 GB
Renkler: Uzay grisi, gümüş, altın
Arka kapaktaki model numarası: A1453, A1457, A1518, A1528,
A1530, A1533
iPhone 5c
Piyasaya çıkış yılı: 2013
Kapasite: 8, 16, 32 GB
Renkler: Beyaz, mavi, pembe, yeşil, sarı
Arka kapaktaki model numarası: A1456, A1507, A1516, A1529, A1532
iPhone 5
Piyasaya çıkış yılı: 2012
Kapasite: 16, 32, 64 GB
Renkler: Siyah ve beyaz
Arka kapaktaki model numarası: A1428, A1429, A1442
iPhone 4s
Piyasaya çıkış yılı: 2011
Kapasite: 8, 16, 32, 64 GB
Renkler: Siyah ve beyaz
Arka kapaktaki model numarası: A1431, A1387
iPhone 4
Piyasaya çıkış yılı: 2010 (GSM), 2011 (CDMA)
Kapasite: 8, 16, 32 GB
Renkler: Siyah ve beyaz
Arka kapaktaki model numarası: A1349, A1332
iPhone 3GS
Piyasaya çıkış yılı: 2009
Kapasite: 8, 16, 32 GB
Renkler: Siyah ve beyaz
Arka kapaktaki model numarası: A1325, A1303
iPhone 3G
Piyasaya çıkış yılı: 2008, 2009 (Çin)
Kapasite: 8, 16 GB
Arka kapaktaki model numarası: A1324, A1241
iPhone
Piyasaya çıkış yılı: 2007
Kapasite: 4, 8, 16 GB
Arka kapaktaki model numarası A1203'tür.