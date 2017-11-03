 iPhone modelini öğrenme: İşte en kolay yolu

iPhone modelini öğrenmek istiyorsanız önce iPhone'un arka yüzüne bakın; Model Axxxx şeklinde bir ibare göreceksiniz. İşte bu kısımdan iPhone modelinizi öğrenebilirsiniz. iPhone 5 ve iPhone 5S kullananlar veya iPhone 6 veya iPhone 6S kullananların bazı durumlarda telefon modellerini karıştırdığı biliniyor; ancak bu işlem bu karışıklığı ortadan kaldırıyor.



Öncelikle hangi model numarasının hangi iPhone modeline karşılık geldiğine bakalım:





iPhone X

Piyasaya çıkış yılı: 2017

Kapasite: 64, 256 GB

Renkler: Gümüş, uzay grisi

Model numarası: A1865, A1901, A1902

iPhone 8 Plus

Piyasaya çıkış yılı: 2017

Kapasite: 64, 256 GB

Renkler: Altın, gümüş, uzay grisi

Model numarası: A1864, A1897, A1898

iPhone 7

Piyasaya çıkış yılı: 2016

Kapasite: 32, 128, 256 GB

Renkler: Siyah, simsiyah, altın, pembe altın, gümüş, (PRODUCT)RED

Arka kapaktaki model numarası: A1660, A1778, A1779

iPhone 7 Plus

Piyasaya çıkış yılı: 2016

Kapasite: 32, 128, 256 GB

Renkler: Siyah, simsiyah, altın, pembe altın, gümüş, (PRODUCT)RED

Arka kapaktaki model numarası: A1661, A1784, A1785





iPhone 6s

Piyasaya çıkış yılı: 2015

Kapasite: 16, 32, 64, 128 GB

Renkler: Uzay grisi, gümüş, altın, roze altın

Arka kapaktaki model numarası: A1633, A1688, A1700

iPhone 6s Plus

Piyasaya çıkış yılı: 2015

Kapasite: 16, 32, 64, 128 GB

Renkler: Uzay grisi, gümüş, altın, roze altın

Arka kapaktaki model numarası: A1634, A1687, A1699

iPhone 6

Piyasaya çıkış yılı: 2014

Kapasite: 16, 32, 64, 128 GB

Renkler: Uzay grisi, gümüş, altın

Arka kapaktaki model numarası: A1549, A1586, A1589

iPhone 6 Plus

Piyasaya çıkış yılı: 2014

Kapasite: 16, 64, 128 GB

Renkler: Uzay grisi, gümüş, altın

Arka kapaktaki model numarası: A1522, A1524, A1593

iPhone SE

Piyasaya çıkış yılı: 2016

Kapasite: 16, 32, 64, 128 GB

Renkler: Uzay grisi, gümüş, altın, roze altın

Arka kapaktaki model numarası: A1723, A1662, A1724

iPhone 5s

Piyasaya çıkış yılı: 2013

Kapasite: 16, 32, 64 GB

Renkler: Uzay grisi, gümüş, altın

Arka kapaktaki model numarası: A1453, A1457, A1518, A1528,

A1530, A1533

iPhone 5c

Piyasaya çıkış yılı: 2013

Kapasite: 8, 16, 32 GB

Renkler: Beyaz, mavi, pembe, yeşil, sarı

Arka kapaktaki model numarası: A1456, A1507, A1516, A1529, A1532

iPhone 5

Piyasaya çıkış yılı: 2012

Kapasite: 16, 32, 64 GB

Renkler: Siyah ve beyaz

Arka kapaktaki model numarası: A1428, A1429, A1442

iPhone 4s

Piyasaya çıkış yılı: 2011

Kapasite: 8, 16, 32, 64 GB

Renkler: Siyah ve beyaz

Arka kapaktaki model numarası: A1431, A1387

iPhone 4

Piyasaya çıkış yılı: 2010 (GSM), 2011 (CDMA)

Kapasite: 8, 16, 32 GB

Renkler: Siyah ve beyaz

Arka kapaktaki model numarası: A1349, A1332





iPhone 3GS

Piyasaya çıkış yılı: 2009

Kapasite: 8, 16, 32 GB

Renkler: Siyah ve beyaz

Arka kapaktaki model numarası: A1325, A1303

iPhone 3G

Piyasaya çıkış yılı: 2008, 2009 (Çin)

Kapasite: 8, 16 GB

Arka kapaktaki model numarası: A1324, A1241

iPhone

Piyasaya çıkış yılı: 2007

Kapasite: 4, 8, 16 GB

Arka kapaktaki model numarası A1203'tür.