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    iPhone modelini öğrenme: İşte en kolay yolu

    Hürriyet Haber
    03.11.2017 - 10:33 | Son Güncelleme:

    iPhone modelini öğrenmek istiyorsanız çok kolay bir yolu var. iPhone'un arka yüzüne dikkatlice bakın, orada göreceğiniz seri numarası size kullandığınız iPhone modelini tam olarak söyleyecek. Peki bu seri numaralarının karşılığı ne? iPhone modeli nasıl öğrenilir?

    iPhone modelini öğrenmek istiyorsanız önce iPhone'un arka yüzüne bakın; Model Axxxx şeklinde bir ibare göreceksiniz. İşte bu kısımdan iPhone modelinizi öğrenebilirsiniz. iPhone 5 ve iPhone 5S kullananlar veya iPhone 6 veya iPhone 6S kullananların bazı durumlarda telefon modellerini karıştırdığı biliniyor; ancak bu işlem bu karışıklığı ortadan kaldırıyor.

    Öncelikle hangi model numarasının hangi iPhone modeline karşılık geldiğine bakalım:  

    iPhone modelini öğrenme: İşte en kolay yolu

     

    iPhone X

    Piyasaya çıkış yılı: 2017
    Kapasite: 64, 256 GB
    Renkler: Gümüş, uzay grisi
    Model numarası: A1865, A1901, A1902 

     

    iPhone 8 Plus

    Piyasaya çıkış yılı: 2017
    Kapasite: 64, 256 GB
    Renkler: Altın, gümüş, uzay grisi
    Model numarası: A1864, A1897, A1898

     

    iPhone 7

    Piyasaya çıkış yılı: 2016
    Kapasite: 32, 128, 256 GB
    Renkler: Siyah, simsiyah, altın, pembe altın, gümüş, (PRODUCT)RED
    Arka kapaktaki model numarası: A1660, A1778, A1779 

     

    iPhone 7 Plus

    Piyasaya çıkış yılı: 2016
    Kapasite: 32, 128, 256 GB
    Renkler: Siyah, simsiyah, altın, pembe altın, gümüş, (PRODUCT)RED
    Arka kapaktaki model numarası: A1661, A1784, A1785 

    iPhone modelini öğrenme: İşte en kolay yolu

     

    iPhone 6s

    Piyasaya çıkış yılı: 2015
    Kapasite: 16, 32, 64, 128 GB
    Renkler: Uzay grisi, gümüş, altın, roze altın
    Arka kapaktaki model numarası: A1633, A1688, A1700

     

    iPhone 6s Plus

    Piyasaya çıkış yılı: 2015
    Kapasite: 16, 32, 64, 128 GB
    Renkler: Uzay grisi, gümüş, altın, roze altın
    Arka kapaktaki model numarası: A1634, A1687, A1699

     

    iPhone 6

    Piyasaya çıkış yılı: 2014
    Kapasite: 16, 32, 64, 128 GB
    Renkler: Uzay grisi, gümüş, altın
    Arka kapaktaki model numarası: A1549, A1586, A1589

     

    iPhone 6 Plus

    Piyasaya çıkış yılı: 2014
    Kapasite: 16, 64, 128 GB
    Renkler: Uzay grisi, gümüş, altın
    Arka kapaktaki model numarası: A1522, A1524, A1593

     

    iPhone SE

    Piyasaya çıkış yılı: 2016
    Kapasite: 16, 32, 64, 128 GB
    Renkler: Uzay grisi, gümüş, altın, roze altın
    Arka kapaktaki model numarası: A1723, A1662, A1724

     

    iPhone 5s

    Piyasaya çıkış yılı: 2013
    Kapasite: 16, 32, 64 GB
    Renkler: Uzay grisi, gümüş, altın
    Arka kapaktaki model numarası: A1453, A1457, A1518, A1528,
    A1530, A1533

     

    iPhone 5c

    Piyasaya çıkış yılı: 2013
    Kapasite: 8, 16, 32 GB
    Renkler: Beyaz, mavi, pembe, yeşil, sarı
    Arka kapaktaki model numarası: A1456, A1507, A1516, A1529, A1532

     

    iPhone 5

    Piyasaya çıkış yılı: 2012
    Kapasite: 16, 32, 64 GB
    Renkler: Siyah ve beyaz
    Arka kapaktaki model numarası: A1428, A1429, A1442

     

    iPhone 4s

    Piyasaya çıkış yılı: 2011
    Kapasite: 8, 16, 32, 64 GB
    Renkler: Siyah ve beyaz
    Arka kapaktaki model numarası: A1431, A1387

     

    iPhone 4

    Piyasaya çıkış yılı: 2010 (GSM), 2011 (CDMA)
    Kapasite: 8, 16, 32 GB
    Renkler: Siyah ve beyaz
    Arka kapaktaki model numarası: A1349, A1332 

    iPhone 3GS

    Piyasaya çıkış yılı: 2009
    Kapasite: 8, 16, 32 GB
    Renkler: Siyah ve beyaz
    Arka kapaktaki model numarası: A1325, A1303

     iPhone modelini öğrenme: İşte en kolay yolu

    iPhone 3G

    Piyasaya çıkış yılı: 2008, 2009 (Çin)
    Kapasite: 8, 16 GB
    Arka kapaktaki model numarası: A1324, A1241

     

    iPhone

    Piyasaya çıkış yılı: 2007
    Kapasite: 4, 8, 16 GB
    Arka kapaktaki model numarası A1203'tür.

    Etiketler: apple , iphone model öğrenme
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