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    iPhone 9 iPhone X'ten çok daha ucuz olacak!

    Hürriyet Haber
    24.10.2017 - 07:28 | Son Güncelleme:

    iPhone 9 hesaplı bir iPhone X gibi olabilir, ancak yine de çok hesaplı bir telefon beklemeyin!

    iPhone X hakkında söylenecek bir çok şey var, ve maalesef bunlara cihazın 999$ fiyatı da dahil. Üzerine eklenecek vergi ve döviz işlemlerini hesaba katarsak, iPhone X çok, ama çok pahalı bir akıllı telefon. Ancak eğer 2018'e kadar beklerseniz aynı özellikler için daha az ödeme şansına sahip olabilirsiniz.

    Economic Daily'ye konuşan tedarik zincirinden gelen kaynağa göre Apple, "Lisbon" kod adlı yüksek seviye bir telefon ve "Hangzhou" kod adlı düşük seviye bir telefon modelini 2018'de piyasaya sürmeyi planlıyor. İddiaya göre iki telefonda iPhone X'te bulunan OLED ekran ve FaceID gibi yeni teknolojilere sahip olacak.

    Apple'ın Çin piyasasındaki varlığını arttırmaya çalışmasının sebebi, market payının %17.7'de olması. Apple'dan sonra market payı en yüksek olan şirket ise %31.1 ile Huawei. Çinli telefon üreticisi hesaplı ama donanımlı telefonları ile kendi ülkesinde var olan akıllı telefon talebinin büyük bir oranını karşılıyor.

    iPhone 9 iPhone Xten çok daha ucuz olacak

    iPhone 9'un daha hesaplı olacağı söylense de, cihaz tahminen iPhone X'ten sadece 90$ daha ucuz olabilir. Yine de pahalı gözüken fiyat en azından diğer amiral gemilerine yakın bir çizgide olacak gibi görünüyor.

    Açıklanma ve piyasaya sürülmesinden bu kadar önce sızan bilgilerin doğruluk payının düşük olduğunu hatırlatıyoruz. Ayrıca bilgiler doğru bile olsa, bahsi geçen cihazlar hala gelişim aşamasında olduğu için bir çok özellik değişikliğe uğrayabilir. Bu yüzden farklı kaynaklardan sızan bilgilere bakmaya devam edeceğiz.

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    Etiketler: iphone 8
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