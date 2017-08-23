iPhone 8'lerde Touch ID artık olmayacak! Peki bu ne anlama geliyor?

Daha önce Apple'ın iOS 11 Beta 7'yi kullanıcılara sunduğu sizlere aktarmıştık. Şimdiyse Rosenblatt Securities analisti Jun Zhang, bir raporunda Apple'ın imalat sorunlarından ötürü yaklaşmakta olan iPhone 8 akıllı telefonunda bir parmak izi sensörü kullanmamaya karar verdiğini söyledi.

Zhang, Apple'ın ekranda yerleşik bir parmak izi algılayıcı üretmeye çalışırken "düşük verim oranı" yaşadığını belirtti. Apple ekran altındaki parmak izi sensörü teknolojisi benimsenecek kadar olgunlaşana kadar bekleyecek. Yetkili, güvenli oturum açma ve tanımlama için bir parmak izi algılayıcısı yerine, yeni nesil iPhone'un yüz tanıma teknolojisi kullanacağını söyledi.

Zhang, Apple'ın üçüncü çeyrekte 5 milyon iPhone 8, dördüncü çeyreğinde 30 milyon ila 35 milyon adet üretmesini bekliyor. iPhone 8'in, cam muhafaza, OLED ekran, kablosuz ve hızlı şarj ve arttırılmış gerçeklik özellikleriyle gelmesi bekleniyor.

Apple'ın iPhone 8'e ek olarak, iPhone 7s serisi olarak da adlandırılabilecek ve mevcut iPhone 7 serisinin yükseltilmiş versiyonlarını da çıkarması bekleniyor. Zhang, Apple'ın üçüncü çeyrekte 15 milyon, dördüncü çeyrekte ise 35 milyon iPhone 7s ve 7s Plus üretmesini bekliyor.