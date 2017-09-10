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    iPhone 8'i işte böyle şarj edeceksiniz! Yeni dönem başlıyor...

    Hürriyet Haber
    10.09.2017 - 14:30 | Son Güncelleme: 10.09.2017 - 14:30

    Tanıtım tarihine sayılı günler kala hızlanan iPhone 8 (iPhone Pro) üretimi, sızıntıları da beraberinde getirmekte. Geçtiğimiz günlerde Foxconn fabrikasındaki üretim hattında görüntülenen iPhone 8 kasalarının ardından bugün yine iPhone 8’de kullanılması beklenen endüktif şarj (kablosuz şarj) bileşeni sızdırıldı!

    Çin’in bir numaralı sosyal medya platformu olan Weibo’da paylaşılan ve bir Apple mühendisi tarafından sızdırıldığı söylenen görseller, iddia edildiği üzere iPhone 7s, iPhone 7s Plus ve iPhone 8’de kullanılması beklenen kablosuz şarj bileşenine ait.

    iPhone 8 işte böyle kablosuz şarj olacak

    Bileşenin nerede kullanılacağı tam olarak kesin olmamakla beraber (boyut faktöründen dolayı) kimilerine göre bu Apple logosunun altında konumlandırılacak bir kablosuz şarj bileşeni, kimilerine göre ise harici olarak satılacak olan kablosuz şarj standının bir parçası.

    iPhone 8 işte böyle kablosuz şarj olacak

    shiftdelete'in haberine göre her iki türlü de ortaya çıkan bu kablosuz şarj bileşeninden yola çıkarak Apple’ın gelecek iPhone’lar için, dahili bir çözümden ziyade harici bir çözüm geliştirdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

    Son olarak yeni iPhone 7s, iPhone 7s Plus ve iPhone 8’de gelecek olan kablosuz şarj özelliğinin, muhtemelen tanıtımdan kısa bir süre sonra dağıtılmaya başlayacak olan iOS 11.1 güncellemesi ile kullanılabileceğini de belirtmeden geçmeyelim.

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