iPhone 8'de o tuş artık olmayacak!

Teknoloji portalı Mac City, Apple'ın iPhone'un 10'uncu yıldönümünde piyasaya sürmesi beklenen iPhone 8 modeline ait olduğu ileri sürülen bir video yayınladı. Videoya göre, iPhone 8'de fiziksel bir ‘home' tuşu yer almayacak. Her zaman aktif kalacak dijital bir tuşun eklenmesi sayesinde, iPhone 8'in dokunmatik ekranı telefonun ön yüzünü tamamen kaplayacak şekilde büyüyecek. Tuş donanımının kalkması sayesinde telefonun içinde açılacak yer sayesinde, daha yüksek kapasiteli bir pil yerleştirileceği de iddialar arasında yer alıyor.

Apple'ın araştırma ve geliştirme ekibi çok sıkı tempoda çalışmaya devam ediyor. Dün şirket aynı anda bir çok patent başvurusu yaptı, ve bu patentlerden ikisi bu yıl gelmesi beklenen iPhone 8 ile doğrudan bağlantılı gibi görünüyor.

Bugün, Apple tarafından farklı tarihlerde başvuruları yapılan 56 farklı patente izin verildi. Bu patentlerden bazıları özellikle dikkat çekiyor, örneğin kenardan kenara erkan ve parmak izi tanıyan dokunmatik ekran teknolojisi Touch ID sistemi gibi.

Görünüşe bakılırsa Apple, iPhone 8'i modaya uydurarak mümkün olduğunca az çerçeveye sahip bir telefon yapmaya çalışıyor. Ayrıca ekrana parmak izi okuyucusu entegre ederek bir yeniliğe imza atmaya çalışıyor. Bir çok patent başvurusunda olduğu gibi, Apple'ın bu teknolojilere sahip olması iPhone 8'in tasarımını doğrudan etkilemeyebilir. Ancak şunu da eklememiz gerekir, Apple daha önce de çerçevesiz bir telefonu işaret eden bir patent almıştı.

Ayrıca, MacBook Pro'nun kendine has Touch Bar teknolojisi Apple'ın dokunmatik ekranlara biyometrik özellikler entegre edebildiğini gösteriyor. Bu yüzden bazı analistler yeni iPhone'un benzer bir özelliğe sahip olacağını düşünüyor.