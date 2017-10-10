iPhone 8 ve 8 Plus ne zaman satışa çıkacak? Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

ABD'de satışa sunulan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'un Türkiye'de satışa sunulacağı tarih belli oldu. Apple'dan yapılan açıklamaya göre, iPhone 8 modelleri ülkemizde 20 Ekim'den itibaren satışa sunulacak, iPhone X ise biraz daha gecikmeli olarak piyasada olacak.



iPHONE 8 FİYATLARI



Modellerin Türkiye fiyatlarına dair bir açıklama ise şu an için bulunmuyor. Ancak iPhone X'in 64 GB'lık modelinin fiyatı 999 dolar, 256 GB'lık modeli ise 1149 dolardan satılacak. 799 dolar başlangıç fiyatına sahip olan ve gümüş, uzay grisi ve altın renk seçenekleri ile satışa sunulacak olan iPhone 8 Plus için ön siparişler 15 Eylül günü, teslimatlar ise 22 Eylül'de başladı.



FİYATLARIN PAHALI OLMASININ SEBEBİ



ABD'nin Utah eyaletinde bulunan teknoloji araştırma ve danışmanlık şirketi Jackdaw Research'ün Araştırma Analisti Jan Dawson da iPhone X hakkında değerlendirmelerde bulundu. iPhone X'in, geçen yıl eylül ayında piyasaya sunulan iPhone 7 ve 7 Plus'tan iki jenerasyon ileride olduğuna dikkati çeken Dawson, 999 dolarlık fiyat etiketinin bundan kaynaklandığını ifade etti. Dawson, iPhone X'in fiyatının geçen ay piyasaya sürülen Samsung Note 8'in 70 dolar (240 TL) üstünde olduğunu kaydederek, iki telefonun aynı klasmanda olduğunu dile getirdi.

iPHONE 8 ÖZELLİKLERİ

• Yeni iPhone modellerinin bataryaları 30 dakika içerisinde yüzde elli seviyesinde şarj olabiliyor. iPhone 7 gibi 4.7 inç ekrana sahip olan iPhone 8 10.5 inç iPad Pro’da kullanılan True Tone görüntü teknolojisiyle destekleniyor. Cihazın en önemli ayrımı kablosuz şarj özelliğine sahip olması. Yaygınlıkla kullanılan Qi standartlarını izleyen Apple, uzunca süredir beklenen bir özelliği genele sunmuş oldu



.• Yeni iPhone modellerinin bataryaları 30 dakika içerisinde yüzde elli seviyesinde şarj olabiliyor. iPhone 7 gibi 4.7 inç ekrana sahip olan iPhone 8 10.5 inç iPad Pro’da kullanılan True Tone görüntü teknolojisiyle destekleniyor. Cihazın en önemli ayrımı kablosuz şarj özelliğine sahip olması. Yaygınlıkla kullanılan Qi standartlarını izleyen Apple, uzunca süredir beklenen bir özelliği genele sunmuş oldu.

• Kamera özellikleriyle iddialı iPhone 8, 12 MP sensöre sahip, daha hızlı ve görüntü sabitleyici ile destekleniyor. ƒ/1.8 diyafram aralığına sahip kamera, 5 kata kadar dijital yakınlaştırma sağlıyor. Çekimler konusunda oldukça iddialı iPhone 8’de 4K/60fps video desteği var. Cihazla saniyede 24, 30 veya 60 kare 4K video kaydı veya saniyede 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı yapmak mümkün.